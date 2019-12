Kurios: Unbekannter dekoriert Häuser und Autos mit Scheiblettenkäse

Ein Unbekannter hat in Gammertingen mehrfach Scheiblettenkäse in der Stadt verteilt.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, ereignete sich der erste Vorfall zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 12 Uhr: Auf einem Auto und an verschiedenen Stellen zweier Häuser an der Bubenhofstraße wurden etliche Portionen Scheiblettenkäse deponiert.

Auch Speck war dabei

Am Mittwoch wiederholte sich das Geschehen. Die 68-jährige Bewohnerin eines Hauses an der Schwedengasse fand gegen 15.30 Uhr an der Haustür ein Stück Speck und mehrere Scheiben Scheiblettenkäse.

Die Hintergründe der beiden Vorfälle sind bislang unbekannt, Sachschaden entstand nicht.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 entgegen.