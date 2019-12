Bei einer Vernissage ist die Ausstellung „Potpourri“ im Kloster Mariaberg eröffnet worden. Insgesamt 42 Menschen mit Behinderung zeigen in der Werkschau eindrucksvoll und vielseitig ihr künstlerisches Potenzial: Gewebt oder gezeichnet, fröhlich-bunt oder nachdenklich, im Großformat oder als Miniatur, die Besucher erwartet noch bis zum 13. März ein bunter Mix aus Stilen, Farben und Formen. „Mariaberg ohne Kunst, das ist gar nicht mehr vorstellbar“, betonte Vorsitzender Michael Sachs laut einer Pressemitteilung bei der Vernissage. Er freue sich über das große Interesse an der diesjährigen Werkschau - der Speisesaal im Kloster war voll besetzt mit Gästen.

Kunsttherapeutin lernt Talente kennen

Sonja Weiß, Kunsttherapeutin aus Nürtingen, hat viele der kreativen Talente aus Mariaberg bei der Sommerkunstwoche in diesem Jahr kennengelernt. Sie gab den Gästen eine „kleine Starthilfe“ für den Rundgang durch die Klosterflure. „Man kann wirklich sagen, es ist eine bunte Mischung. Aber es ist eben kein Durcheinander. Sondern es ist ein Nebeneinander und ein Miteinander“, fasste sie ihre Eindrücke zusammen.

Von Georg Zimmermann sind zwei Webstücke ausgestellt. Es sei gar nicht so einfach gewesen, einen Platz für die Arbeiten zu finden, verriet Sonja Weiß. „Einen Platz der so hoch sein musste, wie der Geduldsfaden des Künstlers lang ist. Er reiht Faden an Faden und Farbe an Farbe und zeigt dabei ein gutes Gespür.“

Brunhilde Kaiser hat ihren Arbeiten ebenfalls viel Geduld gewidmet. Sie zeichne auf sehr kleinen Formaten noch kleinere Motive und schenke jedem einzelnen Farbkästchen und jeder Blume viel Liebe und Aufmerksamkeit, stellte die Kunsttherapeutin fasziniert fest. Von Fabian Nacarkahja ist eine Art Blackbox zu sehen, eine kuriose Maschine, die man besser nicht in Gang setzen sollte – „bitte ned ausbrobieren“, so die schriftliche Warnung des Mariaberger Künstlers.

Eintauchen in eine ganz andere Welt

Kunstwerke anzuschauen sei für sie wie in eine andere Welt einzutauchen, sagte Weiß. Nach ihrem Rundgang durch die Ausstellung sei ihr die Welt jedenfalls viel größer, bunter und interessanter vorgekommen. „Das ist wirklich ein Geschenk“, bedankte sie sich bei den anwesenden Mariaberger Künstlern für die faszinierenden Einblicke in deren Kunstwelten. Den musikalischen Rahmen bei der Vernissage gestaltete Liedermacher Markus Mielert. Er ist Schreinermeister und Ausbilder in der Mariaberger Schreinerei.