Kunst im Kloster: Finissage in Mariaberg von Beate Radespiel

Zum Ablauf der Ausstellung „Mit dem Leben wandern“ von Beate Radespiel findet am Sonntag, 14. November, eine Finissage in Gammertingen-Mariaberg statt. Beim Künstlerinnengespräch mit Svenja Keller, der künstlerischen Leiterin des Atelier 5 in Mariaberg, können Interessierte mehr über Radespiels Werke und ihre Person erfahren.

Die Gemälde-Ausstellung hängt seit Juni im Erdgeschoss des Klostergebäudes. Motivisch wird Beate Radespiel von Emotionen und Spaziergängen durch die Natur inspiriert. Die Reutlinger Künstlerin führte im Rahmen der Sommerkunstwoche Anfang August und am Tag des offenen Denkmals im September selbst durch die Ausstellung im ehemaligen Klostergebäude. Besucher und Besucherinnen konnten hier ihre Fragen zu den ausgestellten Werken direkt an deren Schöpferin stellen, zum Beispiel nach ihrer Inspiration. „Ich versuche eigentlich zu vermeiden, Ideen zu haben“, antwortete Radespiel. Ihr gehe es um den Prozess des Geschehen- und Loslassens beim Malen. Neben den farbenprächtigen, abstrakten Gemälden stehen poetische Kurztexte aus der Feder der Künstlerin an den Wänden, die zum Nachdenken und zur Diskussion einladen.

Die Finissage beginnt am 14. November um 14 Uhr im Refektorium des ehemaligen Klostergebäudes Mariaberg. Es gilt die 2G-Regel mit Nachweis des Status als Geimpft oder Genesen. In den Klostergängen gilt zusätzlich Maskenpflicht. Die Teilnehmendenzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 07124/92 32 18 wird gebeten.