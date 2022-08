Kunst, funkelnd bis flauschig

Fünf Tage voller kreativer Schöpfungskraft und sonniger Gemüter: am Freitag, 5. August, gipfelte die Mariaberger Sommerkunstwoche (SoKuWo) in einer Vernissage auf dem Gelände des diakonischen Trägers Mariaberg e.V., teilt der Verein bei einer Pressemitteilung mit. Über 220 Menschen mit und ohne Behinderung erlernten und entwickelten in 18 Workshops vom Zeichenkurs über Siebdruck bis hin zum experimentellen Bronzeguss ihre kunsthandwerklichen Fähigkeiten weiter.

Die laut Vorstand Rüdiger Böhm „schönste Woche im Mariaberger Jahreskreis, geprägt von friedlichem, sozialen und inklusiven Miteinander“ brachte sowohl „Wiederholungstäter“ als auch erstmalige Gäste in den Gammertinger Stadtteil. So auch die 14-jährige Johanna Kick, die zusammen mit ihrer Tante und Firmpatin Barbara Teufel den neuen Kurs „Feiner Silberschmuck“ besuchte.

Diese ist Mitarbeiterin an der Außenstelle des Mariaberger Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums in Gammertingen und hat ihrer Nichte die Teilnahme zur Firmung geschenkt: „Bei der Firmung geht es ja um den Übergang zum Erwachsenwerden. Dazu gehört, eigene Erfahrungen zu machen und auch mal um Hilfe zu fragen. Das passt gut zu so einem Kurs“, erklärt Barbara Teufel. Unikate, die in wenigen Tagen unter der fachkundigen Anleitung von Goldschmiedin Susanne Amsel und Assistentin Chiara Rainer entstanden sind und als Erinnerung an die Sommerkunstwoche überdauern werden.

Ebenso fleißig wurde ein paar Straßen weiter in der Mariaberger Mehrzweckhalle mit einem ganz anderen Werkstoff gearbeitet: Im Workshop von Kunstfilzerin Gabi Bauer wurden Taschen, Hüte, Sitzkissen und mehr aus farbenprächtigem Filz gefertigt.

Am traditionellen Grillabend spielte die frisch umgetaufte „Mary Berg Band“ um die Workshop-Dozenten Stefan Vollrath („Holzbildhauerei“) und Thomas Bickelhaupt („Wer zeichnet, sieht mehr“). Highlight war unter anderem das Konzert des „Duo Graceland“ mit dem „One World String Quartet“ am Mittwochabend.

Vorstand Rüdiger Böhm dankte vor der Vernissage zusammen mit Svenja Keller vom Organisationsteam der Sommerkunstwoche allen Beteiligten und Sponsoren. Neben der Mariaberger Bildung & Service GmbH wurde dabei auch besonders das Engagement der Assistenzkräfte aus dem Mariaberger Geschäftsbereich Wohnen plus hervorgehoben, das den Menschen mit Behinderung durch eine enge Betreuung die Teilnahme an den Kursen ermöglicht.