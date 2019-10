Kunst-Café eröffnet Ausstellung von Künstlern mit Handicap

„Hausgemacht“ und farbenfroh ist die Kunst im Café „Fair & Mehr“ in Gammertingen: Alle sechs Künstler wohnen in dem im gleichen Gebäude befindlichen Mariaberger Wohnangebot und präsentieren bei der Vernissage am 3. November ihre Werke. In der Ausstellung gibt es eine vielseitige Mischung aus Gemälden, Webstücken und Objekten aus den kreativen Arbeiten von Cindy Bertram, Andrea Braun, Roland Fischer, Markus Kleinert, Sabrina Schneck und Anita Sigrist zu sehen.

Das Besondere: von der Auswahl der Werke, über die Rahmung und Hängung bis hin zum Rahmenprogramm waren die Künstler mit Handicap in die gesamte Planung involviert.

Auch die Begrüßung übernimmt mit Benjamin Numann ein Bewohner der Einrichtung, und für die musikalische Untermalung sorgen Roland Fischer und Sebastian Seeburger. Neben dem kulturellen Appetit wird mit Kaffee, Tee und Kuchen auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Los geht es am Sonntag, 3. November, um 13.30 Uhr im Café im Erdgeschoss des Trégueuxplatzes in Gammertingen..