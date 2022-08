Kundgebung am Nagasaki-Gedenktag

Anlässlich der 77. Jahrestage der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki lädt „Lebenshaus Schwäbische Alb - Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie e.V.“ zu einer Kundgebung am Dienstag, 9. August, ein. Am 9. August 1945 wurde die japanische Stadt Nagasaki durch eine Atombombe der USA zerstört und das Leben von Zehntausenden Menschen ausgelöscht. Die Veranstaltung steht laut Mitteilung unter dem Motto: „Atombombenopfer mahnen: Beitritt zum UN-Atomwaffenverbot!” Beginn ist um 18 Uhr am Stadtbrunnen in der Sigmaringer Straße in Gammertingen.

Es wird verschiedene Beiträge geben, unter anderem wird Michael Schmid, Referent für Friedensfragen bei „Lebenshaus Schwäbische Alb“, in einer Rede auf die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki zurückblicken und auf die aktuelle Atomwaffensituation eingehen. Katrin Warnatzsch wird einen Bericht einer Überlebenden des Atombombenangriffs auf Nagasaki vorlesen. Mit einem stillen Gedenken wird der Opfer der Atomwaffen gedacht.

Gemeinsam mit über 100 Aktionen und Veranstaltungen in der gesamten Bundesrepublik soll mit dieser Kundgebung sichtbar an die Opfer von Hiroshima und Nagasaki erinnert und ein Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbot gefordert werden.

137 Personen und 21 Organisationen hätten den Aufruf „Atombombenopfer mahnen: Beitritt zum UN-Atomwaffenverbot!“ von „Lebenshaus Schwäbische Alb“ zu den diesjährigen Hiroshima- und Nagasaki-Gedenktagen unterzeichnet. Gleichzeitig haben sie mit einem finanziellen Beitrag Veröffentlichungen als Anzeigen in den Amtsblättern des Mittleren Laucherttals und in zwei Tageszeitungen ermöglicht.

Weitere Informationen unter: www.lebenshaus-alb.de.