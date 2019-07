Kultursommer in Gammertingen startet

Der große Schlossplatz am Speth‘schen Stadtschloss in der Laucherttalstadt Gammertingen dient gleich zu Beginn der Sommerferien erneut als stimmungsvolle Kulisse für das Open-Air-Konzert mit jazzigen Klängen der Band Swinging Intermezzo am Samstag, 27. Juli , ab 19 Uhr. Seit nunmehr über 18 Jahren ist der innerstädtische Platz am Gammertinger Rathaus und an der Lauchert traditionsreicher Hintergrund für die dort durchgeführten, sommerlichen Freiluftkonzerte unter dem Motto „Jazz vor dem Schloss“.

Am ersten Sommerferien-Samstagabend wird das locker groovende Quartett Swinging Intermezzo die Gäste unterhalten. Der Musikstil der Gruppe um den Saxophonisten und Bandleader Dieter Mross aus Mengen zeichnet sich durch äußerst erfrischende Arrangements aus dem Melodienschatz Swing, Latin, Samba, Blues bis hin zum Jazz der 1970er-Jahre aus. Ob im Jazzverein in Bad Saulgau, bei Kulturevents an der Wimsener Höhle oder bei Konzerten am Bodensee, in der Schweiz oder in Stuttgart, die vier Musiker von Swinging Intermezzo sind weit über die Region für gute musikalische Unterhaltung bekannt. So ist es nicht verwunderlich, dass die Stadt Gammertingen als Veranstalter von „Jazz vor dem Schloss“ zur diesjährigen Sommerfrische diese Formation gebucht hat.

Swinging Intermezzo hat sich in ihrer gut 20-jährigen Bandgeschichte immer wieder erneuert und präsentiert sich auch heute nicht nur aufgrund des jungen Jazznachwuchses als eine dynamische Einheit mit Herzblut. Thommy Mross am Schlagzeug und Max Wenzel am Kontrabass bilden dabei eine sichere Plattform mit Bandleader und Saxophonist Dieter Mross und Dr. Gerhard Wenzel am Klavier. Das Repertoire der vier Vollblutmusiker aus Mengen von Swinging Intermezzo gleicht einem musikalischen Zauberkoffer: Es beinhaltet neben originellen Eigenkompositionen, klassischem Swing und Jazz auch erfrischende Arrangements aus dem reichen Melodienschatz von Latin, Blues und Bebop. Deshalb sind alle schon auf das musikalische Highlight unmittelbar am Beginn der Sommerferien auf dem Gammertinger Schlossplatz gespannt – denn bei „Jazz vor dem Schloss“ wird Jahr für Jahr seit mehr als 18 Jahren ein vielfältiges, aber auch hochkarätiges Open-Air-Konzert umgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Open-Air-Kino vom 16. bis 28. August

Als weiteres Highlight des Gammertinger Kultursommers findet von Freitag, 16. August, bis Mittwoch, 28. August, das 20. Gammertinger Open-Air-Kino statt. Zum Jubiläum kündigt der Veranstalter etwas Besonderes an.