Küche brennt durch Erwärmen von Wachs

Von Schwäbische Zeitung

Nach einem Hinweis hat die Polizei am Freitagabend im Gebiet Riedbaum eine Wohnung überprüft. Der Verdacht einer Corona-Party bestätigte sich. Insgesamt traf die Polizei gegen 21.45 Uhr sieben Personen aus fünf unterschiedlichen Haushalten an. Die meisten von ihnen waren im Teenager-Alter. Sie hatten in der Dr.-Kayser-Straße eine private Geburtstagsparty gefeiert. Die Beamten beendeten die Feierlichkeit. Laut Polizeibericht zeigten sich die Betroffenen einsichtig und traten den Nachhauseweg an.