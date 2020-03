Kreative Graffiti zieren das neue Gammertinger Jugendzentrum

Graffitikünstler haben am Freitag und Samstag einen Workshop für Jugendliche aus der Region angeboten. Sie gestalteten mit ihnen und dem Gammertinger Jugendbeauftragten Otto Sommer gemeinsam die bislang weißen Wände im neuen Jugendzentrum an der Steinbeisstraße kunterbunt.

Im Eingangsbereich blickt nun links und rechts eine Karikatur von Greta Thunberg den Besuchern entgegen. In den Innenräumen finden sich Sprüche, Gemälde von Hip-Hop-Bands und abstrakte Figuren, wie ein lilafarbener Elefant mit gelben Augen.

Der Workshop startete mit einer Theorieeinheit am Freitagabend, bei der die professionellen Graffiti-Sprayer Alexander und Christopher Hailfinger von der Agentur Graffiti-Sued.de aus Albstadt den Jugendlichen die Kultur hinter dem Sprühen nahebrachten und ihnen zeigten, wie man ein Bild aufbaut und strukturiert.

Am Samstag folgten über viele Stunden lang die praktischen Arbeiten, zu denen die Teilnehmer Atemschutzmasken tragen mussten. Christopher Hailfinger möchte den Jugendlichen auch die Kultur hinter dem Gemalten aufzeigen und Räume zum Austoben, aber auch zum konzentrierten Arbeiten an einem Projekt schaffen sowie Sozialarbeit und Gewaltpräventionsarbeit betreiben. „Viele Kinder trauen sich am Anfang wenig, aber mit Begleitung wachsen sie über sich hinaus und sehen, dass sie etwas können“, sagt er. Hailfinger will ein Signal an die Kommunalpolitik senden, dass man „so etwas koordiniert durchführen kann und es nicht nur eine Schmiererei ist“.

Otto Sommer ist seit Oktober der Jugendbeauftragte der Stadt Gammertingen. Er zeigte sich sichtlich begeistert von dem Projekt und erzählte: „Wir geben den Jugendlichen die Möglichkeit, ihren Interessen nachzugehen und schaffen einen niederschwelligen Zugang zum Jugendzentrum.“ Die Jugendlichen, die sich maßgeblich aktiv an den Graffiti-Arbeiten engagierten, seien sehr motiviert und hätten seit Wochen Interesse an solch einem Workshop gezeigt.

Das Anliegen des Jugendbeauftragten ist es, „jugendkulturellen Freiraum“ zu ermöglichen und Reibereien zwischen Jugendlichen und der Stadt zu vermeiden. Graffiti sei ein wichtiger Bestandteil der Hip-Hop-Kultur, die die Jugendkultur von heute stark präge, sagt Sommer. Er verweist darauf, dass Graffiti ein Instrument sei, das einst „in den USA entwickelt wurde, um Revierkämpfe ohne Gewalt auszutragen“.

In den vergangenen Monaten arbeitete Otto Sommer zunächst daran, Jugendliche für das Jugendzentrum zu begeistern und zu motivieren. Das habe nicht von heute auf morgen funktioniert. Mittlerweile aber werde die Einrichtung als ein Ort der Begegnung von etwa 20 Jugendlichen aus verschiedenen Schulen, Freundeskreisen und sozialen Schichten bei einem offenen Treff immer stärker genutzt und akzeptiert. Viele Aktionen für Jugendliche in der Stadt sollen folgen. Sommer will Vereine einladen und bei ihnen für das bislang zwar noch ferne, aber erreichbare Ziel eines Jugendgremiums in der Stadt werben.

Der 15-jährige Dieter war begeisterter Teilnehmer am Workshop: „Ich find’s mega, dass wir legal sprühen dürfen und dass wir die Chance haben, diese Kunst kennenzulernen. Das gibt’s nicht überall.“ Leon (14) pflichtete ihm bei und erzählte davon, dass er aus Eigeninitiative heraus den Jugendbeauftragten der Stadt gefragt habe, ob es in Gammertingen eine Wand zum Besprühen gibt. Damit, dass er nun das ganze Jugendzentrum mitgestalten darf, hätte er nicht gerechnet. An die Wände malte er die Band ICP, deren Musik er gerne hört.

Außerdem sprühten die Jugendlichen gemeinsam aus eigener Idee heraus den humorvollen Spruch: „Don’t grow up, it’s a trap“, zu deutsch: „Werde nicht erwachsen, es ist eine Falle“, an die Wände des Jugendzentrums, das im vergangenen Jahr vom Schey-Areal weggezogen war. Leon freut sich darüber, dass es auch künftig die Möglichkeit gibt, weitere Flächen zu besprühen. Mit ihrem Jugendbeauftragten haben die beiden Jungs, ihre Freunde und Bekannten, die beim Graffiti-Workshop mehrmals vorbeischauten, einen wohlwollenden Begleiter: „Wer Ideen hat und sich künstlerisch verwirklichen will, darf hier jederzeit vorbeikommen und wird von mir unterstützt“, sagte Otto Sommer.