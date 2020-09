Klosterkirche öffnet wieder für Besucher

Die denkmalgeschützte barocke Klosterkirche in Mariaberg ist ab sofort wieder für Besucher zur Besichtigung geöffnet.

Bis Anfang November können Interessierte an Sonn- und Feiertagen jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr die Kirche und das angrenzende Klostergebäude besichtigen. Die Besucher sind dazu angehalten, sich an die vorgegebenen Abstands- und Hygieneregelungen zu halten. Neben prächtigen Barock-Altären sind in der Klosterkirche wertvolle Skulpturen zu sehen, darunter eine Pietà aus dem 14. Jahrhundert. Durch eine sensible Renovierung blieb der authentische Charakter des Innenraums erhalten.