Klavierabend der Extraklasse zum Schlosskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Gammertinger Schlosskonzerte lud am Samstagabend, 15. Oktober, ein zu einem Klavierabend der Extraklasse. Das Piano-Duo Andreas Grau und Götz Schumacher ist gewissermaßen „Stammgast“ beim Gammertinger Publikum. Die beiden Pianisten brachten ein spannendes und vielfältiges Programm mit.

Am Beginn stand von Heinrich Schütz (1585 bis 1672) „Die sieben Worte“. Sehr intensiv erklang die Reihe der kurzen Sätze mit innig ineinander verwobenen Stimmen.

Der anschließende Sprung zum Zyklus „Ma Mère l’Oye“ von Maurice Ravel (1875 bis 1937) mutet zunächst abenteuerlich an. Jedoch schließen sich die archaisch wirkenden Harmonien stimmig an die kirchentonale Klangwelt von Heinrich Schütz an. Ausdrucksvoll und mit großartig synchron zauberten Andreas Grau und Götz Schumacher die fünf Märchenbilder in den Raum. So schien die Kaiserin von den Pagoden vorbeizuschreiten, umhüllt von den Glöckchenklängen, darauf entspann sich der Dialog zwischen der Schönen und dem Biest. Schließlich weckte im Zaubergarten der Prinz die schlafende Schönheit mit einem Kuss. Das Klangspektrum des Flügels wurde von den leisen, schüchternen Däumlings-Schrittchen ausgereizt bis hin zur fast schmerzvollen klanglichen Grenze von Raum und Instrument.

Den folgende Zyklus „16 Walzer op. 39“ komponierte Johannes Brahms (1833 bis 1897) im Jahr 1865 während eines zeitweiligen Wien-Aufenthaltes und widmete ihn seinem Freund, dem Musikkritiker Eduard Hanslick, einem Liebhaber vierhändiger Klaviermusik. Dieser beschrieb die kurzen Stücke wie folgt: „Der Charakter der einzelnen Tänze nähert sich bald dem schwunghaften Wiener Walzer, häufiger dem behäbig wiegenden Ländler, mitunter tönt aus der Ferne ein Anklang an Schumann oder Schubert.“ Andreas Grau und Götz Schumacher gelang es hervorragend, die Walzer in ihrer ganzen Bandbreite zu interpretieren, so dass das Publikum gerne Eduard Hanslick zustimmen mochte: „Welch reizende, liebenswürdige Klänge!“

Den Abschluss des Konzerts bildete „Ein Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 bis 1847). Energiereich und mit großem Engagement setzten die beiden Künstler mit der bekannten Musik Mendelssohns einen fulminanten Schlusspunkt und bezeugten noch einmal große Musikalität und ihr bewundernswert aufeinander eingeschworenes Zusammenspiel. Mit großem Applaus und Jubel bedankte sich das Publikum für diesen großartigen Abend.