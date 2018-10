Klaus Minsch wirft seinen Hut in den Ring

Lange hat Klaus Minsch hin und her überlegt, jetzt ist seine Entscheidung gefallen: Der kommissarische Leiter der Laucherttalschule in Gammertingen will die Führung des Schulverbunds nun auch offiziell übernehmen. „Meine Kollegen habe ich darüber im September informiert, den Elternbeirat vor zwei Wochen“, berichtete Minsch in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitag. Die Schulleiterstelle ist inzwischen offiziell ausgeschrieben, Klaus Minsch hat seine Bewerbung bereits eingereicht.

Seit Gründung des Verbunds vor drei Jahren sind in der Laucherttalschule drei Schularten zusammengefasst: Grund-, Werkreal- und Realschule. Die Leitung des Verbunds hatte zunächst Ursula Bisinger übernommen, die in dieser Aufgabe allerdings nie richtig Fuß fassen konnte. Im September 2017 trat sie auf eigenen Wunsch eine Stelle beim staatlichen Schulamt in Albstadt an. Daraufhin übernahmen ihre Stellvertreter Klaus Minsch und Marcus Haule kommissarisch die Leitung.

Deutlich mehr Arbeit

Doch jetzt soll die Übergangslösung zugunsten einer dauerhaften Besetzung wieder aufgegeben werden. „Herr Minsch und Herr Haule müssen viel zusätzliche Arbeit erledigen“, sagte Gernot Schultheiß, Leiter des staatlichen Schulamts in Albstadt der „Schwäbischen Zeitung“ im September. „Und auch wenn es sich um zwei belastbare Menschen handelt: Auf Dauer kann man ihnen das nicht zumuten.“

Klaus Minsch war erst im Februar 2017 von der Grafen-von-Zimmern-Realschule in Meßkirch an die Laucherttalschule in Gammertingen gewechselt. „Dass ich wenig später vor der Frage stehen würde, ob ich Schulleiter werden will, war damals überhaupt nicht abzusehen“, sagt er. Deshalb habe er sich für die Entscheidung, ob er sich bewerbe, auch viel Zeit genommen. „Ich bin sehr gerne Lehrer“, sagt Minsch. Aber als Schulleiter müsse er sich eben auch um personelle Angelegenheiten kümmern, Probleme lösen, strategische Entscheidungen treffen, deutlich mehr Gespräche mit Schülern und Eltern führen und repräsentative Aufgaben wahrnehmen.

Am Ende entschied er sich dafür, den Hut in den Ring zu werfen. „Ausschlaggebend war beispielsweise die phänomenale Unterstützung von Marcus Haule, aber auch vom gesamten Kollegium und den Eltern“, sagt Klaus Minsch. Seine Kollegen seien ihm mit ausgesprochen viel Sympathie begegnet. „Das macht einem so eine Entscheidung leichter.“ Darüber hinaus wolle er einige Projekte weiter verfolgen, die in den Startlöchern stehen oder deren Umsetzung bereits begonnen hat – von der Digitalisierung des Unterrichts bis hin zur Sanierung einzelner Schulgebäude.

Inhaltlich hat sich Klaus Minsch das weitere Zusammenwachsen des Schulverbunds auf die Agenda geschrieben. „Das Ziel ist, dass ein Schüler sagt: Ich bin auf die Laucherttalschule gegangen – unabhängig davon, ob es sich um die Realschule oder die Werkrealschule handelt“, sagt der kommissarische Schulleiter. Auch personell befinde sich die Schule im Umbruch. Mit diesem Schuljahr hätten 16 neue Kollegen ihren Dienst angetreten, Ende des vergangenen Schuljahres seien allein zehn Lehrer in den Ruhestand gegangen. „Außerdem denkt ein Grundschullehrer einfach anders als ein Real- oder Werkrealschullehrer“, sagt Minsch. Er wolle das gegenseitige Verständnis fördern und auch für personelle Kontinuität sorgen.

Einsatz für die Werkrealschule

Nicht zuletzt macht sich der kommissarische Leiter für seine Werkrealschule stark. „Der schlechte Ruf von Werkrealschulen ist unbegründet“, sagt Klaus Minsch. Weil sie die Schüler individuell fördere und gut aufs Berufsleben vorbereite, handele es sich um eine hervorragende Schulart. „Die Werkrealschule ist mitnichten das Sammelbecken der Verlierer und sozial Schwachen.“

Grundsätzlich will Minsch weiter daran arbeiten, dass sich die Lehrer an der Laucherttalschule wohl fühlen. „Denn dann machen sie gute Arbeit. Und wenn sie gute Arbeit machen, geht es auch den Schülern gut. Und wenn es den Schülern gut geht, dann geht es auch den Eltern gut.“