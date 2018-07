Kirche: Gammertingen hat neuen Pfarrer

„Ich merke, die Gammertinger Luft ist mir irgendwie vertraut“, sagt der neue evangelische Pfarrer in Gammertingen. Der 46-jährige Ulrich Deißinger hat die Albluft schon als Kind geschnuppert. Er ist in Heidenheim an der Brenz auf der Ostalb geboren und hat hier auch seine Kindheit verbracht.

Die Gammertinger Luft ist ihm vertraut, aber er hatte bisher kaum Gelegenheit, die Menschen hier kennenzulernen. Pfarrer Deißinger ist im August in das neu renovierte Pfarrhaus an der evangelischen Kirche eingezogen und hat dann mit der Familie Urlaub gemacht. Gestern fand dann eine erste ökumenische Dienstbesprechung statt, da hatte Ulrich Deißinger Gelegenheit, den katholischen Pfarrer Wolfgang Drescher und Pastoralreferent Matthias Kopp kennenzulernen. Urlaub hat der neue Pfarrer vorwiegend auf der Freizeitanlage an der Lauchert gemacht. „Hier hat es den Kindern sehr gut gefallen“, versichert er. Deißinger und Ehefrau Bettina haben zwei Kinder Hannah (sieben) und Samuel (fünf).

Pfarrer mit Erfahrung

Der neue Pfarrer bringt Erfahrung mit. Er hat bereits in mehreren Pfarrgemeinden gearbeitet. Sein Vikariat hat er in Eberstadt bei Weinsberg absolviert. Danach war er in der Krankenhausseelsorge in Schorndorf tätig. Dann folgte die Arbeit in der Dorfkirchengemeinde Baiereck zwischen Schorndorf und Göppingen. Und zuletzt war er in Backnang.

„Ich hatte keinen Druck zu wechseln“, versichert Pfarrer Deißinger. Aber er habe einfach Lust gehabt nach einer Kirchengemeinde in der Minderheit. Ökumene sei ihm sehr wichtig. Und er möchte mit Offenheit das Kirchenleben gestalten. Wichtig war der Familie auch die Einschulung ihrer Tochter. In Gammertingen kann Hannah nun, ohne so bald zu wechseln, zur Schule gehen. Ulrich Deißinger hofft, in Gammertingen viele Menschen kennenzulernen, die offen sind und bereit, sich mit den Worten der Bibel zu beschäftigen. Er möchte auf die Menschen so einwirken, dass sie bereit sind, sich gegenseitig wahrzunehmen. „Egal ob gesund oder weniger gesund, egal ob alt oder jung“, so Deißinger. Ebenso will er Menschen am Rande der Gemeinde des Gefühl geben, dass die evangelischen Kirche auch Raum für sie bereit hält.

Ehefrau wirkt mit

Deißingers Ehefrau ist ebenfalls Pfarrerin, zur Zeit allerdings keine praktizierende. Sie will sich ihren Kindern widmen und „wir müssen erst mal ankommen in Gammertingen“, so der Pfarrer. Dass sie sich hier und dort in der Gemeinde einbringen wird, sei jedenfalls gewiss. „Sie orgelt gern und macht gerne in der Erwachsenenbildung mit“, versichert Ulrich Deißinger. Auch unterrichte sie vertretungsweise am Progymnasium Burladingen das Fach evangelische Religion.