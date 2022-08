Kinokultur geht in die zweite Sommerwoche

Nach vielen hochsommerlich trockenen Wochen ist die diesjährige 23. Auflage des Gammertinger Open-Air-Kino sehr „feucht“ gestartet. Trotz zwei verregneten Kinoabenden am vergangenen Donnerstag und Freitag konnten dann am Samstag, Sonntag und Montag mit mehr als gut besuchten Filmen mit lauen Temperaturen dennoch inzwischen mehr als 900 Besucher über das erste Wochenende gezählt werden, heißt es in der Mitteilung.

Kassenschlager über das erste Open-Air-KinoWochenende auf dem „Großen Schlossplatz“, unmittelbar neben dem Speth´schen Stadtschloss/Rathaus, war am vergangenen Samstagabend der Flieger-Actionfilm mit Tom Cruise „Top Gun – Maverick“, gefolgt von den „Minions – Auf der Suche nach dem Miniboss“ am Sonntag oder dem Montagsfilm „Willkommen“ gewesen. An 80 Bistrotischen werden je Filmabend bis zu 400 Gäste mit ausreichend Abstand am Abend ab 19.30 Uhr, Filmstart so um 20.45 Uhr, in der Gammertinger Innenstadt empfangen können.

Bis zum offiziellen Ende am Dienstag, 30. August, stehen noch sieben weitere Freiluftkinoabende in Gammertingen an. Aufgrund des großen Zuschauerinteresses schon im Vorfeld haben die Gammertinger Kinomacher kurzfristig das Filmprogramm geändert. Sowohl am Mittwoch, 24. August, als auch am nahezu ausverkauften Donnerstag, 25. August, wird abends das bayerische Krimidrama des Landpolizisten Franz Ebenhofer mit „Gugelhupfgeschwader“ gleich zweimal in Folge zu sehen sein.

Am kommenden Freitagabend, 26. August, wird der Schauspieler Austin Butler dem Mythos „Elvis“ in einem musikalischen Kinohit neues Leben einhauchen. Das zweite Kinowochenende wird am Samstag, 27. August, wieder Dino mäßig und actiongeladen. „Jurassic World – ein neues Zeitalter“ bringt großes Blockbuster Kino auf die 80 Quadratmeter große Cinemascope Kinoleinwand.

Die Kinofilmübertragung des brandneuen Sommer-Konzertes des Maestros André Rieu aus seiner Heimatstadt Maastricht findet am Sonntag, 28. August, statt. Den Filmabschluss am Ende des Freiluftkinos bildet am Montag, 29 August, die Mid Life Crisis geplagte Komödie „Jagdsaison“. Am letzten Kinoabend am Dienstag, 30. August, werden beim französisch-charmanten Kultur-Clash-Welterfolg „Monsieur Claude und sein großes Fest“ alle Lachnerven ein großes Abschlussfest beim Open-Air-Kino feiern.

Über das folgende erste Septemberwochenende hinweg wird das Kino-Festgelände auf dem Gammertinger Schlossplatz kurzer Hand zum musikalischen Konzertsaal unter freiem Himmel umgenutzt. Die große Kinoleinwand muss einer Konzertbühne weichen, allerdings die Atmosphäre mit rund 400 Sitzplätzen an Bistrotischen und Kerzenschein vor historischer Kulisse bleibt erhalten.

Mit dem diesjährigen eintrittsfreien städtischen Konzert „Jazz vor dem Schloss“ und danach einem Blasmusikevent der besonderen Art, dem „Sommerfest“ durch die Stadtkapelle Gammertingen wird es zum Anschluss des Kultursommers noch zwei sehr unterschiedliche musikalische Veranstaltungen unter freiem Himmel geben.

Beim sommerlichen Freiluftkonzert am Freitagabend, 2. September, werden die aus Funk und Fernsehen bekannten Musiker der Band „Shebeen” zusammen mit dem Sänger Isaac Roosevelt (Teilnehmer an der dritten Staffel von „The Voice of Germany“) und der Sängerin Miss Carolyne nicht nur außergewöhnliche Stimmen mit enormem Entertainmentfaktor präsentieren, sondern auch funky Tanznummern, Rockrhythmen und Balladen darbieten.

Als guter Abschluss des Kultursommers veranstaltet die Stadtkapelle mit ihrem „Sommerfest“ ein Blasmusik-Event der besonderen Art. Am Samstagabend, 3. September 2022, ist abends Bewirtung mit Blasmusik angesagt. Ab 20 Uhr wird das Akustik-Duo „Kleines Besteck“ Klänge und gute Laune servieren. Der Sonntag, 4. September 2022, beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.15 Uhr auf dem „Großen Schlossplatz“.