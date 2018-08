Kinofans kommen in Gammertingen voll auf ihre Kosten

Das letzte Mal in dieser Form und am langjährigen Standort hat in den zurückliegenden Sommerferienwochen das Gammertinger Open-Air-Kino als „das große sommerliche Kulturevent“ im Innenhof des noch bestehenden Gewerbeparks stattgefunden. Zu zwölf Freiluftkinoabenden kamen rund 2800 Besucher ins Laucherttalstädtchen. Gemeinsam mit den Zollernalb Kinos hat die Stadt Gammertingen diese besondere Kinoveranstaltung unter freiem Himmel nun schon zum 19. Mal organisiert. Bei überaus guten und hochsommerlichen Temperaturen und nur vier etwas verregneten und etwas kühleren Abenden, konnten die Veranstalter und die für das Catering mitverantwortlichen Gammertinger Jugendclubs den Besuchern wieder etwas Besonderes bieten.

SZ-Wunschfilm unter den bestbesuchten

Absoluter Publikumsmagnet mit mehr als 380 Besuchern war am letzten Open-Air-Kino-Montag das warmherzige, packende Drama „Dieses bescheuerte Herz“, basierend auf wahren Ereignissen eines unbeschwert lebenden Arztsohnes, der Dank eines todkranken Jugendlichen erst mitbekam, was das Leben so richtig bedeutet. Zweitstärkster Besucherabend war der Wunschfilm der SZ-Leser mit der schwäbischen Verfilmung „Laible und Frisch – Do goht dr Doig“. Mehr als 370 Kinobegeisterte kamen zu diesem Abend, bei der auch Filmemacher Frieder Scheiffele und die Schauspielerin Bärbel Strecker in Gammertingen anwesend waren. Dritt- und viertstärkster Besucherabend waren der Film „Wunder“ mit 320 Besuchern, einer humorvollen, bewegenden und einfühlsamen Romanverfilmung um ein Kind, das mit einem entstellten Gesicht zur Welt kommt und sich durch den Schulalltag kämpft, sowie der bayerische Komödienhit des Jahres, bei dem der bayerische Dorfpolizist Franz in der Kriminalkomödie „Sauerkrautkoma“ vor 280 Besuchern ermittelte.

Vom Filmklassiker biszum neuesten Chartbreaker

Aber auch die weiteren Filme konnten sich durchschnittlicher Besucherzahlen von 120 bis 270 Besuchern pro Abend erfreuen. Leider ist der Eröffnungsabend des diesjährigen Freiluftkinos mit der Neuverfilmung des Augsburger Puppenkiste-Klassikers „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ etwas verregnet ausgefallen, denn rund eine Stunde vor Kinoeröffnung und unmittelbar nach dem Filmabspann gab‘s einen leichten Sommerregen über Gammertingen. Dennoch kamen 180 Kinobesucher, die mit Jim, Lukas und der Dampflok Emma einige Abenteuer bestanden und so doch noch den Kinoabend zu einem Genuss machten. Auch der zweite Teil der ABBA-Musicalverfilmung „Mamma Mia – Here we go again“ war durch einen Temperatursturz am zweiten Kinowochenende trotz heißer Musiktitel bei nur noch neun Grad kalt gewesen – dennoch hielten 120 treue ABBA-Fans die Stange.

Wie geht’s denn mit dem Kino weiter?

Vielen Gästen lag in diesem Jahr die Frage an die Kinomacher immer wieder auf der Zunge: „Wie geht´s denn weiter mit dem sommerlichen Freiluftkino in Gammertingen, wenn in Kürze die neue Stadthalle gebaut wird?“ Das Sommerkino 2018 war tatsächlich das letzte Mal im Innenhof der ehemaligen Textilfabrik, die über den kommenden Winter abgerissen wird, um dann dem Neubau einer Stadthalle Platz zu machen. Stadt und Kinobetreiber sind aufgrund des Zuspruchs in den zurückliegenden 19 Jahren mit weit mehr als 65 000 Besuchern im Gammertinger Open-Air-Kino auf der Suche nach einem Übergangsplatz für die 90 Quadratmeter große Leinwand, die digitale Film- und Tontechnik sowie das umfangreiche Catering. „Mal sehen, ob wir einen geeigneten Platz für das 20. Freiluftkino in Gammertingen finden,“ sagten Bürgermeister Holger Jerg und Kinobetreiber Ralf Merkel einhellig. Wenn alles klappt, wie aktuell geplant wird, dann könnte eventuell schon im Jahr 2021 im neuen Außengelände der dann fertiggestellten Stadthalle wieder ein Freiluftkino stattfinden, so zumindest auch der Bürgerwille aus den zurückliegenden Bürgerwerkstätten zum Neubauprojekt.

Open-Air-Kino braucht viele Unterstützer

„Ein ganz besonderes Dankeschön“ sagt Bürgermeister Holger Jerg und die Stadt in diesem Zusammenhang allen Akteuren vor und hinter den Kulissen dieser Mammutgroßveranstaltung. Vor allem die sechs Jugendgruppen und Bauwageninitiativen aus der Gesamtstadt haben mit Ihren Cateringservice wieder alle Kinokunden zufrieden gestellt.

Sein besonderer Dank gilt ebenso allen unterstützenden Unternehmern und Firmen, die als Sponsoren und Werbepartner ganz wesentlich mit dazu beitragen, dass es überhaupt diese Großveranstaltung seit rund zwei Jahrzehnten in der Laucherttalstadt gibt. Denn ohne deren finanzielle Unterstützung, wäre die Umsetzung einer solchen Kinogroßveranstaltung mit modernster Technik und dem großem logistischen Aufwand gar nicht möglich, so Bürgermeister Jerg.