Kindergartenkinder und Schüler überraschen Harthausen mit Adventsgruß

Am dritten Advent haben die Kindergartenkinder zusammen mit den Schülern der Grundschule alle Haushalte in Harthausen mit einem besonderen Advents- und Weihnachtsgruß überrascht.

In den Briefkästen der Wohnungen und Häuser fanden die Bewohner mit Weihnachtsmotiven verzierte Tüten mit Bastelarbeiten, welche die Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und die Grundschüler zusammen mit ihren Lehrerinnen in der Adventszeit geschaffen hatten. Das Gemeindeteam der Pfarrgemeinde St. Mauritius mit Sandra Keinath, Sabrina Otto und Barbara Schley, alle drei auch Mitglieder im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, hatte die Idee zu dieser Aktion und koordinierte das Projekt mit dem Kindergarten und der Grundschule.

„In diesem wegen der Corona-Pandemie doch sehr außergewöhnlichen Jahr, in dem Advents- und Weihnachtsfeiern oder auch Krippenspiele abgesagt werden müssen, wollten wir einfach ein kleines Zeichen der Verbundenheit und der Hoffnung setzen“, sagt Sabrina Otto vom Gemeindeteam.

Aus bunter Pappe bastelten die Kinder des Kindergartens 300 rote Kerzen, die an einen Adventszweig gehängt, an Weihnachten den Christbaum schmücken können. Auch die Schüler der Grundschule waren fleißig und schufen 300 Weihnachtskarten mit dem Christkind, das in einer kleinen Krippe auf echtem Stroh liegt.

Zu der Papierkerze oder auch der Weihnachtskarte packte das Gemeindeteam, das von neun weiteren Frauen aus dem Ort tatkräftig unterstützt wurde, zusätzlich den Text der biblischen Weihnachtsbotschaft sowie die tiefsinnige Geschichte von den „Vier Kerzen am Adventskranz“ in die Tüte. Auch ein Rezept für einen Saftpunsch an kalten Tagen durfte dabei nicht fehlen. Das engagierte Frauenteam sorgte darüber hinaus am vergangenen Wochenende für die Verteilung der vielen Tüten im Ort.