Kinder und Senioren gestalten beim Sommerfest die letzten Programmpunkte

Mit einem Kindernachmittag und einem Feierabendhock ist am Montag das viertägige Sommerfest der Stadtkapelle Gammertingen zu Ende gegangen. Die Mädchen und Jungen der städtischen Kindergärten St. Michael und St. Martin gaben verschiedene Lieder und kleine Singspiele zum Besten. Später am Nachmittag spielte die Seniorenkapelle Zollernalb zum Handwerkerabend. Udo Rapp, Vorsitzender der Stadtkapelle, führte am letzten Sommerfesttag wieder unermüdlich durchs Programm. „In vier Monaten ist es wieder kalt“, sagte er.

Zuerst sangen die Kleinen von St. Michael bekannte Lieder wie „Wer will fleißige Handwerker seh’n“ – und alle Festbesucher waren zum Mitsingen eingeladen. Auf die 35 Kinder des Kindergartens St. Michael folgten 65 Mädchen und Jungen des Familienzentrums. Leiterin Christine Manz und ihr Team hatten alle Hände voll zu tun, damit sich die Kleinen nicht vom bunten Treiben im Festzelt ablenken ließen.

Mitgebracht hatten die Kindergartenkinder unter anderem ihren Geburtstagssessel – damit alle sehen konnten, wie jedes Kind an seinem Ehrentag besungen wird. Abwechselnd durften sie sich auf den Ehrensessel setzen und wurden hochgehoben, bekitzelt oder bekamen Luftküsse. Die ältesten Kinder führten anschließend noch bunt verkleidet ein Singspiel auf, das von einem wandelnden Kühlschrank handelte.

Udo Rapp bedankte sich bei den Kindergärten für die Zusammenarbeit. Die Kinder vergnügten sich noch beim Kinderschminken oder auf der Hüpfburg. Oder sie schafften es, Eltern oder Großeltern von einem Einkauf am Süßigkeitenstand zu überzeugen. Mit Blasmusik und Wurstsalat klang das Fest später aus.