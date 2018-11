Kinder lernen Wissenswertes rund um die Feuerwehr

Einen Feuerwehrtag, organisiert von den Jugendfeuerwehren aus Kettenacker, Feldhausen und Harthausen, haben die Mädchen und Jungen der Grundschule Feldhausen am Freitag erlebt.

Nachdem der Feueralarm ausgelöst wurde, verließen die Schüler schnell das Gebäude. Auf dem Pausenhof wurden sie von den Feuerwehrautos überrascht, die mit Martinshorn heranfuhren. Zuerst wurden den Kindern die Fahr- und Werkzeuge erklärt. Höhepunkt war das Durchschneiden eines Holzstücks mit der großen Schneideschere.

Im Schulhaus lernten sie, was man in der Jugendfeuerwehr erleben kann, durften selbst eine Feuerwehruniform anziehen und verschiedene Knoten ausprobieren. An der zweiten Station im Schulgebäude wurde erklärt, was die Feuerwehr alles tut. Die Kinder lernten, wie sie einen Notruf absetzen und was sie dabei beachten müssen. An der dritten Station wurde ein Klassenzimmer mit Kunstrauch eingenebelt. Die Schüler bekamen verschiedene Aufgaben dazu, wie sie sich im Rauch am besten verhalten. Außerdem durften sie eine Sauerstoffmaske aufziehen. Zum Abschluss sahen sie sich einen Feuerwehrfilm an und bastelten ein Feuerwehrauto.