Kinder gehen auf Naturexpedition

Barfuß, mit Sieb und Schüsseln bewaffnet, geht es auf Wasserbewohnerfang an den Ausläufern der Lauchert unterhalb des ehemaligen Klostergebäudes in Mariaberg. Heute dürfen die Kleider nass und die Füße dreckig werden, so die Aufforderung an die Kinder des integrativen Kindergartens, die laut Pressemeldung an einer Expedition teilnehmen. Da sind Bieberbissspuren im Holz, jemand hat eine Kaulquappe gefangen, ein Wasserkäfer flitzt in der Schüssel hin und her. Wichtig ist, dass der Matsch nicht ins Sieb gelangen darf und die kleinen Lebewesen dürfen keinen Schaden nehmen.

Hier im „Zauberwald“ an der Alten Mühle gebe es allerlei zu entdecken – unter Anleitung von Naturpädagogin Sabine Reußink und dem Ökomobil. Dieses rollende Naturschutzlabor hat alles an Bord, was junge Forscher benötigen: Becherlupen, Mikroskope, Sammelutensilien und vieles mehr. Auch einen Bildschirm zur Übertragung des Geschehens unter dem Mikroskop. Bei Sonnenschein machte es auch nichts aus, dass die zwölf Kinder im Rahmen des neuen Hygienekonzepts nicht im Truck selbst arbeiteten und in zwei Gruppen aufgeteilt wurden.

„Mir ist es wichtig, den Kindern die Natur um sie herum als wertvollen Lebensraum näherzubringen“, so Reußink, die das Ökomobil seit 18 Jahren betreut. Es ist ihr erster Einsatz nach dem Lockdown. Träger des Mobils ist das Regierungspräsidium Tübingen, Referat Naturschutz und Landschaftspflege. Bei der Expedition stehen das Thema Wasser und die Lauchert als Hausfluss Mariabergs im Mittelpunkt.

„Der Forscher fängt ganz einfach an“, erklärt Sabine Reußink den Kindern. „Man sucht sich eine Stelle, die einem gefällt und dann zeichnet man ab, was man sieht.“ Die Kinder eilen mit Klemmbrettern los. Indes baut die andere Gruppe mit Sophie, die ein freiwilliges ökologisches Jahr macht, ein Barfußbad auf: Jedes Kind bekommt einen quadratischen Holzrahmen, den es auf einen Untergrund seiner Wahl legt und dann im abgegrenzten Forschungsbereich seine Beschaffenheit untersucht – mit den Füßen. Der Wassertopf und die Kuscheldecke sind dabei beliebter als der Fakirgang über Tannenzapfen.

Kindergartenleiterin Irene Freund hat das Ökomobil bereits zum zweiten Mal nach Mariaberg eingeladen, um den Unterricht zu ergänzen. Für sie war der Höhepunkt, als man gemeinsam Nistplätze von Turmfalken unterhalb des Klosters entdeckt hatte „und einen von ihnen im Rüttelflug beobachten zu können.“ Die Kinder werden die Erlebnisse des Tages im Gesprächskreis nachbereiten.