Kinder feiern Kommunion in Feldhausen

Kinder aus Feldhausen, Harthausen, Kettenacker und Veringenstadt haben am Samstag in der liebevoll geschmückten St. Nikolauskirche in Feldhausen das Fest der Ersten Heiligen Kommunion gefeiert.

Pfarrer Wolfgang Drescher zelebrierte den Gottesdienst, während Pastoralreferentin Sabine Teufel-Rick gemeinsam mit mehreren Müttern die Erstkommunikanten auf den großen Tag vorbereitet hatte. Die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen umrahmte den Gottesdienst und spielte zum Sektempfang auf dem Kirchenplatz ein Ständchen.