Kinder aus Mägerkingen genießen Schulsporttag

60 Kinder nahmen am diesjährigen Schulsporttag in Mägerkingen teil. Die vom TSV Mägerkingen und ausgerichtete Veranstaltung hat mittlerweile einen festen Platz im Terminkalender. Teilnehmer sind alle Schüler und Schülerinnen der Grundschule Mägerkingen sowie die Vorschüler der Kindergärten Mägerkingen und Hausen.

Sie konnten in diesem Jahr erneut in die Sportangebote des TSV Mägerkingen reinschnuppern. Übungsleiter aus den Abteilungen Fußball, Tennis und Tischtennis hatten kurze Trainingseinheiten zusammengestellt, in denen erste Schritte in den jeweiligen Sportarten vermittelt wurden. Die weitere Vielfalt des Sports lernten die Kinder an den weiteren Stationen, die Jugendleiter Daniel Stiefel mit einigen Helfern auf beiden Sportplätzen aufbauten, kennen: Bei Ballweitwurf, 30-Meter-Sprint, Weitsprung, Sackhüpfen, Hindernisparcours und Purzelbäume ging es um Punkte und Zeiten. Zum Schluss gab es von Daniel Stiefel und Schulleiterin Andrea Marquardt Lob und Dank. Zum einen an die Kinder für die gezeigten sportlichen Leistungen. Sie erhielten für ihre Teilnahme eine Urkunde, auf der die erzielten Leistungen vermerkt wurden. Zum anderen galt der Dank auch den Helfern aus dem Kreis des TSV Mägerkingen und der Elternschaft sowie den Lehrkräften und Betreuern der Schule und den Kindergärten für den reibungslosen Ablauf des Nachmittags.

Zudem lieferte der Schulsporttag auch einen Beitrag zu der aktuellen Aktion des Deutschen Turnerbundes „Purzelbäume rund um die Welt“. In 30 Sekunden möglichst viele Purzelbäume schlagen war die Aufgabe an der Station „Purzelbaum“. Am Ende kamen von den Kindern 590 Purzelbäume in die Wertung. Auch einige Große wagten sich an die „Rolle vorwärts“. Dies bedeutet, dass vom Schulsporttag 2018 auf der Dölle eine Strecke von über 700 Metern an die Aktion gemeldet werden.