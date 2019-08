Kerkeling-Film flimmert zum Auftakt des Gammertinger Freiluftkinos über die Leinwand

Der erste Film beim Gammertinger Open-Air-Kino hat am Freitag mehr als dreihundert Zuschauer in den Innenhof des Schey-Geländes gelockt, wo der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ gezeigt wurde. Bei angenehmen Temperaturen und ohne einen Tropfen Regen konnten die Kinogänger den Kerkeling-Film genießen.

Gerhard Jaudas aus Feldhausen kam mit seinen Töchtern zum Kinoabend. Er sei gespannt, ob der Film seinen grundschulpflichtigen Töchtern gefalle, da das Thema doch tiefsinnig und sehr ernst sei, wie ihm gesagt worden sei. Nach dem Kinoabend war die Familie aber gleichermaßen berührt und angetan von dem Film, der ein sehr ernstes Thema doch mit einer gewissen Leichtigkeit aufgreift. Auch Alexandra Hepp hatte sich kurzfristig entschlossen, mit einer Freundin den Film anzuschauen. Gut ausgerüstet mit Decke und Sitzkissen machten es sich die beiden Frauen gemütlich.

Zum 20-jährigen Bestehen des Gammertinger Open-Air-Kinos hat Kino-Betreiber Ralf wieder eine Auswahl an aktuellen Filmen zusammengestellt. Einmal mehr lobte er die optimalen Bedingungen in Gammertingen durch den geschützten Innenhof. Zum jeweiligen Film hat sich sein Team entsprechende attraktive Anreize ausgedacht.

Freier Eintritt zum Mercury-Film mit Robe und Krone

So gaben am Freitag seine Nichte Sanja, Christopher Laupp und Verena Jerg den Besuchern einen Eierlikör aus, dem Kultgetränk der 1970er-Jahre, in dessen Zeitraum der Kerkeling Film spielt. Am Samstag gab es mit der „Bohemian Rhapsody“ einen preisgekrönten Musikfilm der Extraklasse. Wer mit Krone und Robe im Freddie-Mercury-Style erschien, durfte sich auf freien Eintritt freuen. „Die Burger-King-Papierkrone lassen wir allerdings nicht gelten, es muss schon authentisch sein“, erklärte Ralf Merkel.

„Bei Musikfilmen geht mein Kinoherz auf, denn die Akustik kommt durch die Freiheit nach oben nochmal ganz anders zur Geltung“, schwärmt der Veranstalter weiter. Die zahlreichen Kinogänger sahen es gleich und wurden mit der sagenhaften Akustik der vielen Welthits von Queen und der Lebensgeschichte von Freddie Mercury regelrecht in den Himmel gehoben.

Vor dem Film und in der Pause sorgte am Wochenende das Gammertinger Jugendbüro für die gute Verpflegung. Dies sei ein weiteres wichtiges Alleinstellungsmerkmal in Gammertingen, erklärt Ralf Merkel weiter, dass die Bewirtung ausschließlich von Gammertinger Jugendclubs und -vereinigungen gewährleistet wird. So werden an den kommenden Kinotagen die Gammertinger Baseballjugend, der Heavy-Metal-Jugendclub Feldhausen, der Jugendclub Häusle aus Harthausen und die Jugendfeuerwehr der Stadt Gammertingen fürs leibliche Wohl rund um den Kinobesuch sorgen.

Vom Betreiber Ralf Merkel und seinem Team gibt es ebenfalls eine Überraschung jeweils passend zum Film. Wer beispielsweise mit dem Mofa zum Film „25 km/h“ kommt, darf im Innenraum parken und erhält freien Eintritt. Das gelte aber nur für Mofas, erklärt Ralf Merkel. Zum 20-jährigen Bestehen gibt es eine generelle kostenlose Zugabe. Am Mittwoch, 28. August, wird „Der Schuh des Manitu“ gezeigt. Der Film von Michael „Bully“ Herbig flimmerte vor genau 20 Jahren, damals brandneu, in Gammertingen über die Open-Air-Leinwand.