Junger Fahrer prallt in Leitplanke und fährt weg

Sachschaden in Höhe von nahezu 3000 Euro ist am Montagabend gegen 18.45 Uhr entstanden, als ein 18-jähriger Fahrer eines VW Golf auf der B 32 bei Neufra die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann von Gammertingen in Richtung Neufra, wo sein Auto in einer Linkskurve ins Rutschen geriet und in der Folge eine Leitplanke touchierte. Da er nach dem Unfall zunächst in eine Werkstatt fuhr und die Polizei erst eine Stunde später über den Sachverhalt informierte, ermittelt nun die Polizei Sigmaringen wegen Verkehrsunfallflucht.