Junge Sprachtalente am Werk

„Somewhere over the rainbow“ - mit der Erkennungsmelodie aus dem Film „Der Zauberer von Oz“ eröffnete die englische Theater-AG des Gymnasiums Gammertingen am Ende des Schuljahres den Theaterabend in der Aula. Unter der Leitung der Englischlehrerin Stefanie Beck führten elf Schülerinnen und ein Schüler der Klassenstufen 6 und 7 ihr knapp zweistündiges Stück „The Wizard of OZ“ („Der Zauberer von OZ“) in Originalsprache auf. Eine reife Leistung.

Nachdem zu Beginn des Stückes die Hauptfigur Dorothy zunächst in ihrem Umfeld in Kansas vorgestellt wurde, landete sie im magischen Land OZ, wo sie nicht nur auf die gute Fee und die böse Hexe traf, sondern auch der Vogelscheuche, dem Blechmann und dem Löwen begegnete, mit denen sie zum Zauberer von OZ aufbrach und zu denen sie eine innige Freundschaft aufbaute. Auch wenn der Magier nur vorgab einer zu sein, bekamen die Freunde am Ende doch, wonach sie gesucht hatten. Dorothy erlebte sehr viel und musste gemeinsam mit den anderen viele Hürden meistern. Als sie jedoch wieder auf die Farm ihrer Tante und ihres Onkels zurückkehrte, stellte sie fest, dass es nirgends so schön ist wie zu Hause: „There’s no place like home.“

Viele Hürden hatten auch die jungen Schauspieler zu meistern. Denn, so Lehrerin Beck in ihrer Begrüßung, „das ausgewählte Theaterstück ist eine Herausforderung.“ Es sei nicht nur verhältnismäßig lang, es habe auch viel Text zum auswendig lernen gegeben. Und das in englischer Sprache. Zudem auf einem Niveau, das das von Klasse 7 deutlich übersteigt. Schließlich sei, so Beck, der Drama Club ein Baustein der Talentförderung am Gymnasium Gammertingen. Dass da junge Englisch-Talente am Werk waren, war zu hören und zu sehen. Mit viel Sprachkenntnis und Charme verkörperten sie ihre Rollen auf der Bühne und begeisterten das junge und ältere Publikum.

Nach tosendem Applaus und einer kurzen Vorstellung der beteiligten Schüler*innen ließ es sich auch Schulleiter Christoph Ocker nicht nehmen, allen Beteiligten zu danken und ihnen als Belohnung ein kleines Geschenk zu überreichen. Dabei betonte er die hervorragende Leistung der Theatergruppe und zeigte sich erfreut, dass trotz der durch Corona erschwerten Probenarbeit in diesem Schuljahr die Theater-AG und folglich ein solcher Auftritt hatte stattfinden können.