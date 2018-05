Junge Preisträger spielen im Gammertinger Rathaus

Bei der kommenden Ausgabe der Gammertinger Schlosskonzerte dürfen sich die Besucher auf ambitionierte Nachwuchs-Profimusiker freuen. Am Samstag, 2. Juni, gastiert ein bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnetes Klavierquartett auf der Alb.

Es ist schon Tradition, dass die Gewinner des Carl-Wendling-Wettbewerbs für Kammermusik der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart einen Auftritt in Gammertingen erhalten. Die ersten Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs, die Musiker des Anima-Klavierquartetts, treten jetzt im Saal des Rathauses Gammertingen auf.

Werke von Beethoven und Brahms

Sophia Weidemann (Klavier), Johannes Brzoska (Violine), Till Breitkreuz (Viola) und Levan Stülpnagel (Violoncello) spielen folgende Werke: das Klavierquartett in Es-Dur (op. 16) von Ludwig van Beethoven, Joaquin Turinas Klavierquartett in a-moll (op. 76) sowie von Johannes Brahms das Klavierquartett in A-Dur (op. 26). Die Mitglieder des Anima-Klavierquartetts sind allesamt mehrfache Preisträger in ihrer Sparte und sind bereits national und international tätig. Sophia Weidemann, Studentin bei Prof. Florian Wiek, hat ihren Bachelor mit Bestnote abgeschlossen und studiert zurzeit einen künstlerischen Master. Johannes Brzoska, Student bei Prof. Anke Dill, legt seinen musikalischen Schwerpunkt neben dem klassischen Solorepertoire auf die Neue Musik. Till Breitkreuz, Student bei Prof. Andra Darzins, ist neben dem Studium als Substitut im Württ. Kammerorchester Heilbronn sowie dem Stuttgarter Kammerorchester tätig. Levan Stülpnagel, Student bei Prof. Conradin Brotbek, sammelte Orchestererfahrung als Solocellist beim Landesjugendorchester Baden-Württemberg.

Zu dem Sommerabendkonzert lädt der Verein Gammertinger Schlosskonzerte alle Interessierten ein. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Papeterie Mey in Gammertingen (Telefon 07574/913 63) und an der Abendkasse.