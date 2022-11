Junge Musiker präsentieren ihr Können

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor kurzem fand nach zweijähriger Pause das diesjährige Schülervorspiel des Musikvereins Harthausen/Scher statt. Eröffnet wurde der musikalische Nachmittag durch die Blockflötengruppe der Grundschule Harthausen unter der Leitung von Sonja Lorrain und Kathrin Metzger. Die jüngsten Teilnehmenden an unserem Schülervorspiel hatten sichtlich Spaß, ihre einstudierten Stücke „Merrily We Roll Along“ und „Au clair de la lune“ zu präsentieren.

Danach haben die jungen Musikerinnen und Musiker in abwechslungsreichen Einzel-und Ensemble-Vorträgen ihr Können bewiesen. Vom ruhigen „A Thousand Years“ bis hin zur „Ode an die Freude“ wurde ein bunter Melodienstrauß an verschiedenen Instrumenten präsentiert. Die Kinder und Jugendlichen werden fast alle von Musikerinnen und Musikern aus den Reihen des Musikvereins ausgebildet, was nach wie vor einen großen Mehrwert für den Verein und die Jugendarbeit darstellt, um so schon frühzeitig eine Verbindung zum aktiven Vereinsleben zu schaffen.

Jugendleiter Florian Ritter nahm das Schülervorspiel zum Anlass, sich für das Engagement aller Ausbilderinnen und Ausbilder zu bedanken und ehrte zudem zwei verdiente Musikerinnen. Vera Businger hat in diesem Jahr an der D1-Prüfung teilgenommen und somit ihre erste Ehrennadel der Bläserjugend Baden-Württemberg erhalten. Auch Mia Locher wurde für die bestandene D1-Prüfung geehrt, sie legte diese bereits 2020 ab. Maurice Lorrain erhielt seine Ehrennadel bereits an unserer Hauptversammlung.

Den Abschluss des Schülervorspiels bildete in diesem Jahr der Auftritt der erst vor kurzem neu eingerichteten Bläserklasse des Musikvereins Harthausen unter der Federführung von Anna Maria Mauz. Mit den Musikstücken „Playing Around“ und „Tisket a Tasket“ bot die junge Kapelle einen gelungenen Auftritt. Sie zeigten außerdem ihr musikalisches Können ganz ohne Musikinstrument und führten den Cup-Song vor, ein Stück, bei dem allein mit Bechern musiziert wird. Nach dem Abschluss des musikalischen Teils des Nachmittags mit einer Zugabe der Bläserklasse ließen die Zuhörerinnen und Zuhörer den Nachmittag schließlich bei gemütlichem Beisammensein ausklingen.