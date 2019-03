Junge Kandidaten wollen für frischen Wind sorgen

Mit vielen jungen Kandidaten auf einer gemeinsamen Liste wollen SPD, Grüne und „unabhängige Bürger“ bei der Kommunalwahl am 26. Mai möglichst viele Sitze für den Gammertinger Gemeinderat erringen. Als Ziel gab der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Wolfgang Schreiber bei der Nominierungsversammlung am Mittwochabend fünf Mandate vor. Schwach aufgestellt ist die Liste allerdings in den Ortsteilen: Für Feldhausen, Harthausen und Kettenacker verlief die Kandidatensuche erfolglos.

Für die SPD ist die neue Liste ein Umbruch: Aktuell setzt sich die Fraktion „SPD/Unabhängige Bürger“ im Gemeinderat aus Stephan Binsch, Ulrike Steinhart und Elmar Molnar zusammen. Binsch, das einzige SPD-Mitglied, war im April 2018 aus der Partei ausgetreten, gehört aber weiter der Fraktion an. Bei der bevorstehenden Kommunalwahl kandidiert er allerdings für die Liste „Gleiches Recht für alle“. Ulrike Steinhart und Elmar Molnar, die keiner Partei angehören, stellen sich nicht noch einmal zur Wahl. Die Grünen sind im Gammertinger Gemeinderat bislang nicht vertreten, auch einen Ortsverband gibt es nicht.

Mit ihrer gemeinsamen Liste wollen die Beteiligten für frischen Wind im Gemeinderat sorgen. Diesen Anspruch untermauert ein relativ junges Durchschnittsalter der Kandidaten von 46 Jahren. Der jüngste Mann auf der Liste ist der 24-jährige Stefan Ziegler, der eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher absolviert. Ihm liegt vor allem die Jugendarbeit in der Stadt am Herzen. Bei aller Anerkennung der Arbeit des Jugendbüros gebe es dabei noch Luft nach oben, sagt er. So erinnert Ziegler etwa an die Zeiten des Jugendvereins „Underground“, der seine Aktivitäten vor einigen Jahren eingestellt hat.

Viele Mütter, eine Hebamme

Jüngste Kandidatin ist die 30-jährige Betriebswirtschaftlerin Madeleine Höschle. Politisch engagiert habe sie sich bislang noch nie, sagt sie. Dass sich die Grünen an einer gemeinsamen Liste beteiligen, habe sie allerdings zu einer Kandidatur für den Gemeinderat bewogen. Themen, die sie bewegen, seien beispielsweise die Inklusion von Menschen mit Behinderung und Umweltthemen. „Mit der entsprechenden Bepflanzung ließe sich zum Beispiel etwas gegen das Insektensterben tun“, sagt Höschle. Auch das Thema Ärzteversorgung treibe sie um. „Viele befreundete Paare kriegen zurzeit Kinder – und in Gammertingen arbeitet nur eine einzige Hebamme“, sagt die 30-Jährige. Seit Sommer 2016 gibt es in der Stadt auch keinen Frauenarzt mehr.

Ein breiteres Angebot im öffentlichen Personennahverkehr wünscht sich Birgit Bauer. „Mit dem Bus von Gammertingen nach Reutlingen zu fahren, dauert eine Stunde und 20 Minuten“, sagt die 57-Jährige. Wünschenswert seien eine schnellere Verbindung und eine kürzere Taktung. Sigmaringen sei mit dem Bus nur zu den Schulzeiten gut erreichbar, Albstadt nur sporadisch. „Dabei wäre es doch besser, wenn man nicht immer ein Auto benötigen würde“, sagt Bauer, die keiner Partei angehört und sich jetzt zum ersten Mal politisch engagiert. „Es stört mich einfach, wenn jemand immer nur meckert – und nicht selbst etwas tut.“

Für eine bessere Gründerkultur will sich der 35-jährige Softwareentwickler Kornelius Nägele stark machen. Denkbar sei beispielsweise eine Technologiewerkstatt nach Albstädter Vorbild mit 3-D-Drucker, Lasercutter und Schülerkursen, sagt er. Die Stadt müsse jungen Unternehmen eine Heimat bieten. „Es gibt zum Beispiel keine Räume, die Gründer günstig mieten können.“

Susanne Scham tritt nicht an

Initiiert hat Wolfgang Schreiber die gemeinsame Liste vor allem zusammen mit Susanne Scham, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Sigmaringer Kreistag. Sie selbst tritt bei der Gemeinderatswahl aber nicht an. „Im Kreistag würde ich gerne weitermachen, weil ich dort inzwischen Erfahrung gesammelt habe“, sagt sie. Parallel dazu auch noch im Gemeinderat zu sitzen – das nehme dann aber doch zu viel Zeit in Anspruch.

Froh sind Susanne Scham und Wolfgang Schreiber darüber, dass sie in der Kernstadt relativ schnell zehn Gemeinderatskandidaten gefunden haben. Auch in den Ortsteilen Bronnen und Mariaberg treten jeweils zwei Kandidaten an. Anders sieht es in Feldhausen, Harthausen und Kettenacker aus: Dort bleibt die Liste leer. „Auch in diesen Ortsteilen haben wir mit einigen Leuten gesprochen“, sagt Susanne Scham. „Am Ende konnten wir aber niemanden zu einer Kandidatur bewegen.“