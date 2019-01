Jugendorchester soll wieder Aushängeschild werden

Das Jugendorchester der Stadtkapelle Gammertingen hat in den vergangenen Jahren zahlreiche junge Musiker verloren. Udo Rapp, als Vorsitzender für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, spricht im Interview über die Gründe für den Mitgliederrückgang, Ideen für eine Trendwende und die Auszeichnung mit dem Kinderschutzsiegel.

Der eine oder andere Zuhörer war überrascht, dass die Jugendkapelle beim Dreikönigskonzert nur mit acht jungen Musikern auf der Bühne stand. Warum sieht es beim Nachwuchs zurzeit so mau aus?

Erst einmal will ich unterstreichen, dass die acht Leute einen hervorragenden Auftritt hingelegt haben. Damit haben sie nicht nur ihr musikalisches Können, sondern auch Mut bewiesen. Unser Anspruch muss es aber natürlich sein, dass ein komplettes Jugendorchester aus vier Gemeinden auf der Bühne steht – und nicht nur ein mehr oder weniger großes Ensemble. Dass wir in den vergangenen Jahren so viele junge Leute verloren haben, hat verschiedene Gründe. Etwa jeder Zweite verlässt nach der Schule die Region, um woanders zu studieren. Außerdem sitzen Kinder und Jugendliche heute lange in der Schule. Da bleibt immer weniger Raum für Freizeit. Hinzu kommt der allgemeine Trend, sich lieber in einzelnen Projekten zu engagieren als regelmäßig an einem festen Termin teilzunehmen.

Wie alt müssen Kinder sein, um bei der Stadtkapelle mitspielen zu können?

Basis für eine musikalische Laufbahn ist das Erlernen der Noten mit der Blockflöte in den Klassen 2 bis 4. Erst einmal müssen Kinder selbst ein Instrument lernen. Das ist aber nur sinnvoll im Einzelunterricht, das geht schlecht in der Gruppe. Wenn jemand ein bis zwei Jahre ein Instrument spielt, kann er parallel zum eigenen Unterricht in unsere Vorgruppe kommen. Dort werden die Mädchen und Jungen, die in der Regel zwischen neun und zwölf Jahre alt sind, von den Nachwuchs-Dirigenten Kilian Heißel und Annika Jaudas sowie von Nico Nepple und meiner Tochter Madeleine als Jugendleitern betreut. Als Jugendliche können sie dann in die Jugendkapelle wechseln. Dirigent Dietmar Pelz leistet dort tolle Arbeit und investiert viel Herzblut. Zu den Jugendlichen hat er einen wirklich guten Draht. Haben diese genug Erfahrung, können sie später bei uns Aktiven mitspielen.

Was gibt es für Ideen, wie Sie die Jugendkapelle wieder stärken können?

Zum einen müssen wir wieder mehr Kinder dazu bringen, ein Instrument zu lernen. Zum anderen müssen wir ihnen vermitteln, wie viel Spaß es macht, bei uns mitzuspielen. Grundsätzlich sieht es dabei gar nicht schlecht aus: Die Kooperation mit der Laucherttalschule funktioniert gut, allerdings würden wir sie gerne ausbauen. Wir planen eine Blockflöten-AG, die unser Dirigent Hilger Huntgeburth übernehmen würde. Darauf aufbauend wäre auch eine Orchester-AG denkbar.

Und was ist mit dem Gammertinger Gymnasium?

Auch mit dem Gymnasium arbeiten wir gut zusammen. Allerdings gibt es für uns zwei Probleme: Erstens müssen wir schon bei den Grundschülern ansetzen und zweitens kommen viele Gymnasiasten von außerhalb. Ein Jugendlicher aus Steinhilben kommt nicht regelmäßig nach Gammertingen, um dort in der Kapelle mitzuspielen.

Nicht nur, dass Jugendliche heute lange in der Schule sitzen: Sie haben auch viel mehr Freizeitmöglichkeiten als früher. Warum sollten sie sich ausgerechnet für die Stadtkapelle entscheiden?

Wir versuchen wirklich, den jungen Leuten etwas zu bieten – auch außerhalb der Proben. Beim Bezirksmusikfest im vergangenen Sommer haben wir zum Beispiel extra für sie eine „Käpt’n Nacht“ im Festzelt organisiert. Wir bieten Musikreisen an, integrieren den Nachwuchs bei der Fasnet und laden ihn zu unserer Weihnachtsfeier ein. Natürlich müssen wir aber auch darüber nachdenken, ob wir selbst etwas ändern müssen. Vielleicht müssen wir einfach flexibler sein und zum Beispiel auf einen festen Termin für die Proben verzichten. Generell kann ich für das Musizieren nur die Werbetrommel rühren. Es fördert beispielsweise die Entwicklung der Intelligenz und das Selbstbewusstsein.

Die Stadtkapelle Gammertingen gehört zu 14 Vereinen im Landkreis Sigmaringen, die sich mit dem Siegel „Kinderschutz – na klar!“ haben auszeichnen lassen. Warum war Ihnen das so wichtig?

Jugendliche, die sich in Vereinen engagieren, geraten einfach seltener auf die schiefe Bahn. Eltern müssen sich aber auch darauf verlassen können, dass ihre Kinder im Verein gut aufgehoben sind – und das ist bei der Stadtkapelle der Fall. Wir haben etwa einen Verhaltenskodex entwickelt und ein erweitertes Führungszeugnis von allen Erwachsenen eingeholt. Damit hatte übrigens so gut wie niemand ein Problem. Dass uns der Umgang mit dem Nachwuchs wichtig ist, zeigen wir aber auch an ganz praktischen Dingen. Wir fahren die Kinder zum Beispiel gerne nach der Probe nach Hause. Das Jugendorchester muss wieder zum Aushängeschild unserer Jugendarbeit werden. Das ist unser Ziel.