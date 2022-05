Jugendliche wollen WLAN-Hotspots in der Stadt

45 Jugendliche haben sich vor Kurzem zum „PARTI*jugendhearing“ (*Partizipation) im Jugendzentrum „Alte Strickerei“ in Gammertingen getroffen. Die Stadt Gammertingen und die LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb hatten in Kooperation mit dem Schulverbund von Werkreal- und Realschule an der Laucherttalschule Gammertingen zum Austausch eingeladen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Bedürfnisse der jungen Generation, die in die Klassenstufen 7 bis 10 in Gammertingen zur Schule gehen, für eine zukunftsorientierte Entwicklung in der Region und am Ort ermittelt, berichtet die Stadtverwaltung Gammertingen in einem Presseschreiben.

Nach Begrüßung durch Bürgermeister Holger Jerg und dem LEADER-Regionalmanagement Elisabeth Markwardt und Hannes Bartholl durften die Jugendlichen zu Beginn der Veranstaltung ihre Einschätzung zu übergeordneten Themen, wie zum Beispiel Beteiligung und Mitwirkung, Digitalisierung oder Freizeitangebote und Treffpunkte mitteilen. Im weiteren Verlauf des halbtägigen Hearings in den Räumen des Jugendzentrums sammelten die Teilnehmer in Kleingruppen konkrete Ideen für die Entwicklung der Stadt Gammertingen als Wohn- und Lebensort. Eine Vielzahl unterschiedlicher Ideen wurde in großer Runde vorgestellt. Unter anderem wünschen sich die Jugendlichen einen verbesserten Einsatz digitaler Technik an der Schule und in öffentlichen Räumen, einen Party-Anhänger mit entsprechender Ausstattung, ein attraktives Schülerangebot im Fitness-Studio vor Ort oder eine bessere Ausstattung des Hallenbads zum Beispiel mit einer Rutsche. Zwei Ideen waren den Teilnehmern aber besonders wichtig: die Ertüchtigung des bestehenden Minispielfelds und die Einrichtung von WLAN-Hotspots in der Stadt, um den Jugendlichen einen freien Internetzugang zu ermöglichen.

Die Erkenntnisse aus dem Hearing fließen nun einerseits in die konkrete Bewerbung der LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb und damit auch der Stadt Gammertingen als ein Teil der regionalen Aktionsgruppe für die neue LEADER-Förderperiode 2023-2027 ein. Dafür führt die LEADER-Aktionsgruppe eine breite Bürgerbeteiligung in den 25 beteiligten Kommunen durch. Auf Grundlage der Beteiligung wird das vorhandene Entwicklungskonzept für die Region Mittlere Alb überarbeitet und als Bewerbungsschrift für das LEADER-Förderprogramm 2023-2027 eingereicht. Die LEADER-Region Mittlere Alb möchte die Erfolgsbilanz aus der Förderperiode 2014-2020 fortführen und auch künftig wertvolle Projekte mit Fördermitteln der Europäischen Union in der Region unterstützen.

Darüber hinaus sind die gesammelten Ideen der Jugendlichen Denkanstoß zur Weiterentwicklung innerhalb der Stadt Gammertingen. Der städtische Jugendbeauftragte Otto Sommer bietet an, vorhandene Ideen wie zum Beispiel „Party-Anhänger“ bei weiteren Treffen zu konkretisieren. Bürgermeister Holger Jerg bedankte sich „für das etwas andere Engagement der Jugendlichen beim „PARTI*jugendhearing“ und für die „wertvollen Anregungen“. Er sagte den Teilnehmern zu, die Ideen zum Minispielfeld und zum freien Internet „auf Umsetzbarkeit zu prüfen und auch die weiteren Ideen zum ausleihbaren Partyanhänger mit den Förderstellen zu klären“.

Die LEADER-Region bietet aktuell eine attraktive Fördermöglichkeit zur Unterstützung zukunftsweisender Jugendprojekte. Es werden Kleinprojekte bis maximal 20 000 Euro Projektgesamtkosten (netto) mit einem Fördersatz von 80 Prozent bezuschusst. Die Projektumsetzung muss noch in diesem Jahr erfolgen. Die Anträge für eine Förderung können unter anderem von öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden bis spätestens 20. Mai beim LEADER-Regionalmanagement in Münsingen eingereicht werden.