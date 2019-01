Jugendliche holen kostenlos Christbäume ab

Die Stadt Gammertingen bietet eine fach- und umweltgerechte Entsorgung abgeschmückter Christbäume an.

Innerhalb des Stadtgebiets, der fünf Stadtteile im Laucherttal und auf der Albhochfläche holen engagierte Jugendliche die ausgedienten kostenlos zu Hause ab und bringen sie zu einer zentralen Verwertungsaktion. Diese übernimmt der Jugendclub Häusle aus Gammertingen-Harthausen. In Harthausen, Feldhausen, Kettenacker, Bronnen und Mariaberg werden die Bäume am Freitag, 11. Januar, ab 14 Uhr eingesammelt. Die Bäume in der Kernstadt Gammertingen sind am Samstag, 12. Januar, ab 9 Uhr an der Reihe.

Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung, die Bäume rechtzeitig am Straßenrand bereitzustellen. Sie weist darauf hin, dass ausschließlich Christbäume mitgenommen werden und keine sonstigen Abfälle. Weitere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 07574/40 61 10.