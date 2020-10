Jugendliche beschmieren Bushaltestelle

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Gammertingen am Sonntag gegen 17 Uhr die Bahnhofstraße und ein Wartehaus an der dortigen Bushaltestelle mit Farbe verunstaltet, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Tätergruppe, die die Farbe wohl zuvor im Bereich der Altkleidercontainer fand, verschmierte sie an der Bushaltestelle und auf der Straße. Durchfahrende Fahrzeuge verteilten sie großflächig in der Bahnhofstraße. Die Jugendlichen suchten nach der Tat das Weite. Wie hoch der Schaden ist, der dadurch entstanden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/1040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.