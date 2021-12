Jugendclub spendet 3000 Euro für Flutgebiet

Im Juli dieses Jahres hat die Flut-Katastrophe einige Gebiete in Deutschland stark getroffen. Um den betroffenen Menschen zu helfen, hatten die Mitglieder des Vereins Jugendclub Häusle Harthausen die Idee, in Harthausen einen Selbstbedienungs-Eisstand aufzustellen und die Erlöse aus dem Verkauf an die Flutopfer im Ahrtal zu spenden.

Kurzerhand wurde von den Jugendlichen eine Hütte gebaut, in der zwei Gefriertruhen aufgestellt wurden. Für 2,30 Euro pro Becher konnte man von August bis November leckeres Eis aus dem Lautertal in Harthausen genießen. Trotz des durchwachsenen Sommers wurden etliche Eis verkauft, sodass die Jugendlichen nun 3000 Euro an die Flutopfer im Ahrtal spenden können.

Auf der Suche nach einer passenden Spendenorganisation sind die Mitglieder des Jugendclubs auf die Spendenaktion von „Herzenssache hilft Kindern“ gestoßen. „Wir fanden diese Aktion passend für uns als Jugendclub, weil die Organisation Kindern und Jugendlichen in unserem Alter hilft“, erklärt Julia Steinhart, die Kassiererin des Jugendclubs. Aus den Spendengeldern werden zum Beispiel überflutete Jugendtreffs wieder hergestellt oder beschädigte Wagen von Waldkindergärten saniert. Außerdem werden traumatisierte Kinder und Jugendliche von der Organisation betreut. „Laut Berichten gibt es Kinder und Jugendliche, die seit der Flutkatastrophe nicht mehr reden. Das hat uns sehr getroffen und deshalb haben wir uns für dieses Spendenkonto entschieden“, sagt der Vorsitzende Florian Rogg.

Nun, da der Winter auf der Schwäbischen Alb angekommen ist, wird der Eisstand abgebaut. Aber auch im kommenden Jahr wollen die Jugendlichen wieder Eis in Harthausen verkaufen und der Gewinn aus dem Verkauf soll wieder für einen guten Zweck gespendet werden.