Jugendclub organisiert Eisverkauf zugunsten von Hochwasseropfern

Leckeres Eis, frisch vom Bauernhof der Familie Bachmann aus dem Lautertal, bietet seit Anfang August der Jugendclub Häuse in Harthausen an. Der Verein betreibt in Kooperation mit Lautertal Eis aus Indelhausen einen Selbstbedienungs-Eisstand in der Wilsinger Straße 5.

Für den Start des Projekts hat der Jugendclub übergangsweise eine Hütte von Mariaberg als Verkaufsstand zur Verfügung gestellt bekommen. In den letzten Wochen haben sich einige fleißige Mitglieder zusammengetan, um gemeinsam einen Verkaufsstand zu bauen. Unter der Anleitung von Zimmermann Felix Langer aus Harthausen haben die Jugendlichen das Projekt verwirklicht. Das Resultat ist eine gemütliche Hütte mit einer Front, welche den Lautertal-Eis Becher imitiert. Außerdem wurden einige Sitzbänke angefertigt, die zum Verweilen einladen.

Aus der Gefriertruhe in der Hütte kann sich jeder sein Lieblingseis nehmen und das Geld in die Kasse einwerfen. Ein Eisbecher entspricht etwa 2,5 Kugeln Eis und kostet 2,30 Euro. Mit dem Erlös wollen die Jugendlichen Gutes tun und haben sich deshalb dazu entschlossen das Geld in diesem Jahr an die Flutopfer zu spenden. Seit Anfang August wurden schon etwa 1.200 Becher Eis verkauft. Auch in den nächsten Jahren soll die Aktion durchgeführt werden, um weitere soziale Projekte zu unterstützen.

Der Jugendclub Häusle Harthausen wurde 2001 gegründet. Aktuell hat der Jugendclub knapp 60 Mitglieder. Eintreten können Jugendliche ab 14 Jahren. In der Wilsinger Str. 5 befindet sich der Jugendraum des Vereins. Als Treffpunkt für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Harthausen ist dieser jede Woche am Donnerstagabend und am Sonntagabend geöffnet. Der Jugendclub veranstaltet regelmäßig verschiedene Feste in Harthausen wie beispielsweise die Maibaumhockete, das Moschd-Fest oder den Hl. Rausch. Außerdem werden die beiden Harthauser Grillplätze von den Mitgliedern des „Häusles“ gepflegt. Im Jahr 2019 wurden beispielsweise die beiden Grillstellen von den Jugendlichen komplett erneuert.