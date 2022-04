Johann-Strauss-Festival-Ensemble spielt in Mariaberg

Einen Abend voller Charme und Virtuosität verspricht das Konzert mit dem Johann Strauss Festival Ensemble mit seinem Programm „Freunde, das Leben ist lebenswert“. Die Musiker begeistern ihr Publikum am Samstag, 23. April, um 19 Uhr in der Klosterkirche, Klosterhof 1, in Gammertingen-Mariaberg mit Walzerklängen, Polkas, bis hin zu zauberhaften Melodien jeder Art. Die Musiker bringen an diesem Abend einen großartigen Sänger als besonderes Highlight Heinz Knittel mit, einen Tenor aus der berühmten Sylvia-Geszty-Schule.

Das im Jahre 1995 gegründete Salonorchester besteht hauptsächlich aus Musikern verschiedener Staats-und Theaterorchester aus Baden-Württemberg und wurde bald eines der bekanntesten seiner Art. Es entzündet ein einzigartiges Feuerwerk der schönsten Melodien vom Walzerkönig und seinen Zeitgenossen.

Karten gibt es zu 12 Euro und ermäßigt 6 Euro. Um Kartenreservierung wird unter Telefon 07124 923 218 gebeten. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet.

Es gelten die aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung.