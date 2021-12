Jerg hält Stadthallen-Bau in den nächsten Jahren für unrealistisch

In der Sitzung des Gemeinderats in der vergangenen Woche hat die Stadtverwaltung ihren Entwurf für den Haushalt 2022 vorgestellt – verknüpft mit dem Appell an die Gemeinderäte, sich über Einsparpotenzial Gedanken zu machen. Denn schon ohne mit dem Bau der geplanten Stadt- und Kulturhalle zu beginnen, beläuft sich die Summe der Investitionen auf rund sieben Millionen Euro. Mit der Stadthalle kämen noch einmal drei Millionen Euro hinzu. In beiden Fällen müsste die Stadt neue Kredite in Millionenhöhe aufnehmen: Ohne die Halle würden ihre Schulden im kommenden Jahr auf 4,66 Millionen Euro anwachsen, mit der Halle auf 8,12 Millionen. Zum Ende des laufenden Jahres werden es 3,66 Millionen Euro sein. Für das kommende Jahr, aber auch für 2023, 2024 und 2025 plant die Stadt trotz des engen finanziellen Rahmens zahlreiche wichtige Investitionen. In einer nichtöffentlichen Haushaltsklausur am 18. Januar und in einer öffentlichen Sitzung am 8. Februar werden sich die Gemeinderäte darüber Gedanken machen, welche Projekte sie streichen oder verschieben wollen.