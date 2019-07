Jazz vor dem Schloss: „Swinging Intermezzo“ spielt bei Regen

Am ersten Wochenende der Sommerferien hat das „Swinging Intermezzo“ für beste Unterhaltung auf dem neuen Schlossplatz neben dem Gammertinger Schloss und Rathaus gesorgt. Das Wetter spielte allerdings nicht mit. So war es nicht nur nass, sondern auch wesentlich kühler als vorhergesehen. Trotzdem ließen sich viele Besucher nicht abhalten und genossen das Zusammensitzen bei guter Musik.

Saxophonist Dieter Mross begrüßte für das Quartett „Swinging Intermezzo“, das aus zwei Mal Vater und Sohn besteht. Die Gäste feierten ganz nach dem Motto: „Das Wetter ist wie es ist, machen wir das Beste draus.“

Gäste suchen Schutzunter den Sonnenschirmen

Thommy Mross am Schlagzeug, Gerhard Wenzel am Klavier und sein Sohn Max am Kontrabass swingten zwischendurch auch „In the rain“. Regenschauer nach einer so langen Hitze können ja sehr wohl befreiend sein – Allerdings musste das eintreffende Publikum, das unter den Sonnenschirmen Schutz vor dem Regen suchte und diesen nur teilweise fand, den lauen Sommerabend dazu denken.

Dabei half das Quartett aus Mengen und Bad Saulgau mit einem breiten Spektrum an sommerlichem Blues und Jazz der 1970er Jahre. Bossa Nova aus Brasilien und viele glänzend gespielte und bekannte Melodien erfreuten die Musikliebhaber.

Sinn des Abends ist es auch zusammen zu kommen und miteinander zu reden. Helfer des Sportvereins Bronnen bewirteten freundlich und wischten immer wieder die Bänke trocken, beim Bierstand konnte man sicher unterstehen und unter anderem einen warmen Flammkuchen essen.

Zwei Schwestern aus Gammertingen ließen sich Sekt servieren und genossen das Musikereignis am Schlossplatz: „Wir lassen uns vom Regen das Vergnügen nicht nehmen.“ Andere meinten: „Wir kommen gerade von Winterlingen, da ist es viel schlimmer.“ Und ein Gast aus Sigmaringen bestätigte, dass es auch dort wesentlich stärker geregnet hat. Bürgermeister Holger Jerg hatte sich vorsorglich mit einer Regenjacke gewappnet, andere kamen mit bunten Regenschirmen.