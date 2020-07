Ins neue Leben mit gelungener Starthilfe

Ralf Schulz schaut sehr zufrieden und gelöst. Er wird Anfang Juli nach Stuttgart in die Nähe seines Bruders ziehen, in eine eigene Wohnung in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung mit Ambulant Betreutem Wohnen. In den vergangenen Jahren hat Ralf Schulz beständig mit seiner Gastmutter Renate Brandt und ihrem Mann Harald aus Scheer sowie Melanie Heberle, Mitarbeiterin der Mariaberg – Hilfen nach Maß gGmbH und dem dazu gehörenden Team der Ambulanten Dienste darauf hingearbeitet.

Ralf Schulz hat ein langes Leben in stationären Einrichtungen hinter sich. 2002 wurde er in der diakonischen Einrichtung Mariaberg in Gammertingen stationär aufgenommen, wechselte dort, seinem fortschreitenden Entwicklungsstand entsprechend, in verschiedene Wohnangebote und zog dann im Jahr 2007 nach Sigmaringen in eine regionale Wohngruppe der Einrichtung. Nach diesen zahlreichen Jahren in verschiedenen stationären Betreuungsangeboten wurde Ralf Schulz in die Lage versetzt, in ein sogenanntes „Betreutes Wohnen in Familien“ zu ziehen.

Nach dem Aufenthalt in einer anderen Gastfamilie zog Ralf Schulz im März 2014 zu Familie Brandt nach Scheer in deren Haus, wo ihn Hündin Buffy nach dem vorausgegangenen erfolgreichen Probewohnen, schon freudig erwartete. Dem Ganzen war allerdings eine unüblich kurze Vorgeschichte vorausgegangen.

Eva Radmüller, zuständige Regionalleiterin für die besonderen Wohnformen und das betreute Wohnen im Landkreis Sigmaringen für den Verein Mariaberg, und Renate Brandt erinnern sich noch sehr genau an den Erstkontakt im November 2013. Renate Brandt hatte sich auf eine Anzeige des Vereins Mariaberg, in der um Gastfamilien geworben wurde, gemeldet.

Beim Erstgespräch fragte Eva Radmüller das Ehepaar Brandt, was denn die Motivation sei, einen „fremden“ Menschen in ihr Haus und in ihre eigenen vier Wände dauerhaft und sieben Tage in der Woche aufnehmen zu wollen. Dies sei ja alles andere als alltäglich. Renate Brandt, die selbst examinierte Altenpflegerin ist und viele Jahrzehnte in diesem Beruf gewirkt hat, antwortete damals: „Wir möchten einem Menschen, der Hilfe braucht, Familie sein und ihn bei uns so aufnehmen, dass er ein echtes Familienmitglied wird, mit allem, was dazugehört.“ Ab diesem Moment spätestens spürte Eva Radmüller, dass dies eine absolute „Erfolgsstory“ werden würde. Renate Brandt wünschte sich, mit dem neuen Mitbewohner schon zu Weihnachten gemeinsam „Bredle“ zu backen. Ganz so schnell ging es dann doch noch nicht. Aber gedacht, getan. Nachdem Familie Brandt und Ralf Schulz bald darauf schon die Gelegenheit hatten, sich kennen zu lernen, war es für alle eine „klare Sache“. Ralf Schulz zog bei Familie Brandt ein. Das alles ist nun gut sechs Jahre her. Regelmäßig reflektierten Ralf, seine Gastfamilie und Melanie Heberle die zu besprechenden Themen, die Fortschritte und auftretende Schwierigkeiten, die sich alsbald immer mehr zu kleineren, in den Hintergrund tretenden „Alltagsherausforderungen“, wie sie in jeder Familie auftreten, zurück entwickelten.

Familie Brandt nahm Ralf in jeden Urlaub im Wohnmobil mit und sie kümmerten sich all die Jahre liebevoll und herzlich um ihren Gastsohn, sodass Ralf auch schon mal das Wort „Mutter“ über die Lippen kam. Ralf Schulz, von Eva Radmüller gefragt, was es denn ausmache, dass er sich so dermaßen aufgehoben und wohl bei Familie Brandt fühle, antwortete mit einem Satz, der es nicht besser beschreiben könnte: „Ich bin endlich angekommen.“ Angekommen in dem Gefühl, eine Familie, die Ralf seit seiner Geburt lebenslang verwehrt geblieben war, geschenkt bekommen zu haben. Er durfte lernen und sich in der Geborgenheit einer Familie entwickeln, er durfte aber auch Fehler machen, ohne dass er dafür bestraft wurde. Das musste Ralf erst lernen, denn in seiner Kindheit war das anders.

Tapfer und sehr erwachsen zeigte er sich in den letzten Monaten in der Begleitung am Krankenbett von Harald Brandt, der Ende März nach einem lange geduldig ertragenen Krebsleiden gestorben ist. Oft saß Ralf tröstend an seinem Bett und streichelte ihm den Arm. Renate Brandt sagt leise: „Ich habe ihn bewundert, wie er das mit dem Harald so gut hinbekommen hat.“

Nun, mit Mitte Dreißig, ist Ralf durch die Unterstützung von Familie Brandt und den Ambulanten Diensten des Mariaberger Vereins so weit, eine eigene kleine Wohnung beziehen zu können, nachdem in ihm der Wunsch gereift ist, in die Nähe seines leiblichen Bruders zu ziehen, den er in den letzten Jahren immer wieder besucht hat und so eine stabile Bindung zu ihm aufbauen konnte.

In einer kleinen Feier konnten sich nun alle voneinander verabschieden; Eva Radmüller und Melanie Heberle überreichten Renate Brandt für die außergewöhnliche Zusammenarbeit ein paar kleine Geschenke und Renate Brandt betonte, es sei ihr in den vergangenen sechs Jahre eine Ehre gewesen, mit jedem Einzelnen zusammenzuarbeiten. Diesen Dank konnte Eva Radmüller, auch im Namen des gesamten Vereins, nur an Frau Brandt zurückgeben.