Infotag für Schulklassen im Berufsbildungsbereich

Schülerinnen und Schüler aus drei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) der Region konnten Ausbildungsluft schnuppern: Im Berufsbildungsbereich der Mariaberger Werkstätten gab es an zwei Tagen einen Markt der Möglichkeiten mit Infos rund um die ersten beruflichen Schritte nach der Schule. Dazu gab es für die Schulklassen der Fidelisschule Sigmaringen, der Rossentalsschule Albstadt und des Mariaberger SBBZ eine Führung durch die Produktion der Werkstätten. An Infoständen konnten sie sich über die verschiedenen Möglichkeiten nach dem Abschluss von einer sonderpädagogischen Schule einholen.

Dazu eingeladen hatten die Mariaberger Werkstätten, zu denen der Berufsbildungsbereich gehört. Die Einladungen gingen gezielt an die Schulen, die die Information über Elternbriefe streuten. Vor Ort stellten sich die Mariaberger Textilservice gGmbH, die Reha-Ausbildungsgänge der Mariaberger Ausbildung und Service gGmbH sowie vonseiten der Werkstätten der Förder- und Betreuungsbereich, die Stanzerei samt Kabeltrommelproduktion und die Mariaberger Landwirtschaft vor. Insgesamt haben die Aktionstage rund 70 Interessierte angelockt. „Wir haben uns sehr über die große Resonanz gefreut und werden auch im kommenden Jahr an dieser Veranstaltung festhalten“, sagt Rainer Laske, Geschäftsführer der Mariaberger Werkstätten. Die ersten Hospitationen von Schülerinnen und Schülern beginnen laut ihm in den nächsten Wochen.

„Der Berufsbildungsbereich ist für junge Menschen mit Unterstützungsbedarf der erste Schritt nach dem SBBZ und dauert für gewöhnlich zwei Jahre“, erzählt Benjamin Lintner vom Berufsbildungsbereich (BBB). In dieser Zeit werden die persönlichen Kompetenzen und beruflichen Interessen ausgelotet und durch Schulungseinheiten und engmaschige Betreuung unterstützt. Der erste Kontakt zum Berufsbildungsbereich kann durch ein- oder mehrtägige Praktika erfolgen. Mithilfe des „hamet-e“-Tests werden eingangs handwerklich-motorische Fähigkeiten der Person festgestellt. Grundkompetenzen wir Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Motivation werden durch Arbeitsangebote gefördert, die je nach Beobachtung und Befragung durch die Fachkräfte unterbreitet werden. Über die zwei Berufsbildungsjahre werden weitere Schlüsselqualifikationen wie zum Beispiel Konzentration oder soziale Kompetenzen wie Teamwork gefördert.

Wie die Infotage zeigten, gibt es allein in den Mariaberger Standorten unterschiedlichste potentielle Arbeitsstellen: vom Inklusionsunternehmen der Wäscherei über die Kabeltrommelfertigung in den Werkstätten bis zur Arbeit auf der Bioland-Landwirtschaft mit Gemüseanbau oder Viehhaltung.