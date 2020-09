Infotafel weist auf barocke Kunstwerke hin

Der ehemalige Ortsvorsteher Erwin Seßler befasst sich seit Jahrzehnten mit der Ortsgeschichte und dazu gehört an erster Stelle auch die barocke, katholische Pfarrkirche St. Mauritius. Auf den großen Schildern an den Ortseinfahrten ist das heutige Gotteshaus, das 1742 anstelle einer deutlich älteren gotischen Vorgängerkirche geweiht wurde, abgebildet und vielen ein bekannter Anblick. Längst nicht alle jedoch wissen, dass in dieser Kirche Kunstschätze zu bestaunen sind.

Seßler hat daher eine Schautafel für die Kirche geschaffen, die über die Baugeschichte der Ortskirche und insbesondere ihre Kunstwerke mit Bildern und kurzen Texten informiert. Vor Kurzem wurde die Tafel im hinteren Bereich der Kirche nahe des Haupteingangs aufgehängt. Darin werden die Fresken des berühmten Barockmalers Meinrad von Au von 1741, der barocke Hochaltar, die Fensterbilder im Chorraum, die Rokoko-Kanzel von Urban Faulhaber ebenso wie die im 15. Jahrhundert entstandene Figur des Auferstandenen vorgestellt. Des Weiteren gibt es Informationen zu den beiden nach der Auflösung des Klosters Gorheim bei Sigmaringen von dort gekauften barocken Seitenaltären. Die Infotafel weist dabei im rechten Seitenaltar auf eines der bedeutendsten Werke des Meinrad von Au hin, das die Marter des Heiligen Sebastian darstellt.

„Von herausragender kunsthistorischer Bedeutung sind die beiden an der linken Seitenwand des Kirchenschiffs angebrachten Kunstwerke aus dem frühen 16. Jahrhundert“, so Seßler: Die Kreuzigungsgruppe, eine Schnitzerei des Meisters des Heinstetter Altars von 1520 mit den später seitlich angefügten Bildtafeln der Gebrüder Strüb aus dem benachbarten Veringenstadt und die Beweinung Christi mit Kalvarienberg. Daneben sind noch etliche weitere Bilder, Statuen und sakrale Gegenstände der Harthauser Kirche in der Schautafel mit kurzen Erläuterungen aufgeführt.

Die drei Harthauser Vertreterinnen im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen Sandra Keinath, Sabrina Otto und Barbara Schley freuten sich bei der Übergabe über diesen informativen Kurzführer zu den Kunstwerken der Mauritius-Kirche.