In Harthausen sollen 28 Bauplätze entstehen

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Harthausen ist im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 die bevorstehende Erschließung des Baugebietes „Erweiterung Hägnau“ im Mittelpunkt gestanden. Am Harthauser Ortsrand sollen nämlich 28 neue Bauplätze entstehen.

Daneben ging es aber auch um weitere wichtige Investitionen im Ort, wie die bald beginnende Sanierung der 14- Nothelfer-Kapelle, die Digitalisierung der Grundschule Harthausen sowie die Sanierung der Haupt- und Juhestraße, die schon länger auf der Wunschliste des Ortschaftrates stehen. Auch eine mögliche Übernahme des katholischen Kindergartens Harthausen durch die Gemeinde wurde von Bürgermeister Michael Maier angesprochen und steht, falls der Gemeinderat zustimmt, ebenfalls im Raum.

Um wegen Corona mehr Abstand zu ermöglichen und einen möglichst großen Raum zu benutzen, tagte der Ortschaftsrat erstmals in der frisch renovierten Mehrzweckhalle in Harthausen. Für Harthausen, so Ortsvorsteher Emil Oswald, sei die Ausweisung neuer Bauplätze von erstrangiger Bedeutung. Das Interesse an Bauland im Ort sei nach wie vor enorm, versicherte auch Kämmerer Bodo Erath, so dass man davon ausgehen könne, dass alle 28 Plätze mit Flächen zwischen 514 und 989 Quadratmetern auf dem insgesamt etwa 2,1 Hektar großen Baugebiet auch Käufer finden werden. Immerhin seien bisher schon 35 Interessenten vorstellig geworden, was die Verwaltung optimistisch stimmt, dass alle Plätze in absehbarer Zeit auch bebaut werden. Für die Erschließung sind im Haushaltsplan für 2021 Mittel in Höhe von 560 000 Euro eingeplant.

Hinzu kommt, so Bürgermeister Michael Maier, dass dieses Baugebiet für lange Zeit das letzte Bauland im Ortsteil Harthausen sein werde, weil danach ein neuer und langwieriger Flächennutzungsplan erstellt werden müsste, dessen Genehmigung alles andere als sicher sei, zumal innerorts sich noch 80 sofort bebaubare Plätze verstreut in Privathand befänden. Während für die von der Gemeinde erworbenen Plätze ein Bauzwang gilt, fehle dieser allerdings für die privaten Plätze, so dass diese Lücken im Ort wohl noch länger bleiben werden, so Maier.

Von Seiten der Räte gab es mehrere Nachfragen zum aktuellen Stand der Planung für das neue Baugebiet. Von Bauamtsleiter Frank Maier und Alfred Henle war zu erfahren, dass die vorgeschriebenen Stellungnahmen aller Träger öffentlicher Belange mittlerweile vorliegen, so dass zeitnah mit der Genehmigung durch das Landratsamt gerechnet wird.

Auch die geforderten Ausgleichsflächen konnten inzwischen ausgewiesen werden. Diese waren notwendig geworden, weil etliche Feldlerchen-Brutpaare auf den bisherigen Wiesen- und Ackerflächen durch die Umwandlung in ein Baugebiet ihren Lebensraum verlieren. Dem Beschlussvorschlag zur Billigung des vorliegenden Bebauungsplans „Erweiterung Hägnau“ stimmte der Harthauser Ortschaftsrat einstimmig zu und erteilte ebenfalls einstimmig seine Zustimmung zur öffentlichen Auslegung des Entwurfs. Sofern es dabei zu keinen Einsprüchen kommt, könnten, so der Bürgermeister auf Nachfrage, bereits im Sommer die Ausschreibungen erfolgen und eventuell schon im Herbst des laufenden Jahres mit der Erschließung der neuen 28 Bauplätze begonnen werden.