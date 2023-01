In Gammertinger Sporthalle letzte Trainingseinheit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gammertinger Sporthalle war die letzte Trainingsstätte für den Karatenachwuchs der Karate Dojo Gammertingen. Aber dieses Jahr haben die Verantwortlichen um ihren Vorstand und Cheftrainer Hans Ruff, Geschäftsführer und Trainer Waldemar Busch, Jugendwart Michael Heunoske, Trainer Umut Ince und Trainer Kevin Ruff das „normale“ Training kurzerhand in ein Spieletraining gewandelt. Sport, Spiel und Spaß war das Motto, und der Tag war dann auch Sport, Spiel und ganz ganz viel Spaß. Selbst der Nikolaus hatte seine Freude, konnte dann aber leider aus Zeitmangel eine kleine Gabe für jeden nicht persönlich übergeben, diese wurde dann in Vertretung übergeben. Ein toller Tag, ein Dankeschön an die Verantwortlichen für die Überlassung der Gammertinger Sporthalle und ein Dankeschön an alle Mamas und Papas, Opas und Omas, Uropas und Uromas, Brüder, Schwestern, Onkel, Tanten und Freunde, die uns als Verein bei unseren Vorhaben unterstützen. Das Jahr klang gut aus, das neue Jahr kann gut beginnen.