In der Krabbelgruppe beraten ab jetzt Hebammen

Im Rahmen der Baby- und Krabbelgruppe des Familienzentrums St. Martin findet ab dem kommenden Montag, 1. Oktober, eine Hebammensprechstunde statt. Jeden Montag von 14.45 Uhr bis 16.15 Uhr treffen sich Eltern mit ihren Babys im Familienzentrum St. Martin zur Baby- und Krabbelgruppe. Leiterin Christine Manz sagt: „ Alle Eltern sind in der Baby- und Krabbelgruppe willkommen – auch, wenn die Kinder noch nicht krabbeln können.“

Immer mehr Frauen finden aufgrund des zunehmenden Hebammenmangels keine Hebamme für die Wochenbettbetreuung, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts „Frauen, die eine Nachsorgehebamme finden konnten, hängen häufig nach der Wochenbettbetreuung mit ihren Fragen und Unsicherheiten zum Abstillen, zur Beikost Einführung und zu vielen weiteren Themen in der Luft“, berichtet Hubert Schatz, der Leiter des Fachbereichs Jugend im Landratsamt. Einige Frauen regten daher die Hebammensprechstunde an.

Ab Oktober wird jeden ersten Montag im Monat eine Hebamme an der Baby- und Krabbelgruppe teilnehmen, um sich diesen und weiteren Fragen der Eltern zu widmen. Mütter und Väter können sich in der Gruppe mit einer erfahrenen Hebamme austauschen und sich bei Fragen, Unsicherheiten und Problemen nach der Geburt und im ersten Lebensjahr ihres Kindes vertrauensvoll an eine Hebamme wenden. Weitere Themen in der Gruppe können zum Beispiel sein: Ängste und Sorgen nach der Geburt, Gewichtskontrolle des Säuglings, Stillberatung, Fragen zur Ernährung, Pflege des Kindes, Schlaf-/ Wachrhythmus, Unruhephasen des Kindes oder Tipps für die Erziehung.

„Darüber hinaus wird die Möglichkeit bestehen, sich im Einzelgespräch an die Hebamme zu wenden. Das Angebot ist kostenlos und unbürokratisch“, so Schatz.