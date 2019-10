„Ich bin Deutscher, sehe nur ein bisschen anders aus“

Vor 40 Jahren sind Angehörige der Hmong-Volksgruppe, die im Vietnamkrieg in den 1970er Jahren aus Laos flüchten mussten, nach Gammertingen gekommen. 16 Jahre später traten 51 der evangelischen Kirchengemeinde bei. Am kommenden Sonntag, 27. Oktober, um 10.15 Uhr, lädt die evangelische Kirchengemeinde zu einem Festgottesdienst mit den Pfarrern Ulrich Deißinger und Rainer Kerst ein, um die gelungene Integration zu feiern. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Stehempfang im Gemeindehaus mit Grußworten und asiatischen Spezialitäten.

Fünf Mitglieder der Hmong erzählen, was es für sie bedeutet, in Gammertingen und Umgebung einen neuen Lebensort gefunden zu haben. Ein kunstvoll bestickter Wandteppich schildert im Eingang zum Evangelischen Gemeindehaus die Geschichte der Hmong. Ursprünglich lebten sie in mehreren Ländern Ost- und Südostasiens.

Über Laos nach Gammertingen

Die Hmong in Laos mussten Ende des Vietnamkriegs aus ihrer Heimat fliehen. Die Amerikaner hatten sich zurückgezogen, die Hmong wurden verfolgt und ermordet. Viele flohen zunächst nach Thailand und warteten in Lagern auf ihr weiteres Schicksal. Für die späteren Gammertinger hieß es zunächst, sie könnten nach Argentinien, dann verhinderte ein Einreisestopp dies. Schließlich hieß es, sie könnten ins unbekannte Deutschland. Der damalige Bürgermeister Erwin Hirschle nahm die Geflüchteten auf, die mit derzeit mehr als 70 Mitgliedern aus verschiedenen Familien und Ländern ab 1979 in Gammertingen die größte Gruppe der Hmong in Deutschland wurden. Die größte Gruppe außerhalb Asiens lebt heute in Amerika, die zweitgrößte in Frankreich.

Zahlreiche Gammertinger folgten dem Aufruf des Bürgermeisters, den Neuankömmlingen zu helfen. Es wurden Patenfamilien gegründet, die bei allen organisatorischen Fragen halfen. Hildegard Lutz, die in China aufgewachsen ist, fand, wie sie selbst sagt, durch ihre „asiatische Prägung“ einen guten Kontakt. Eine Familie sprach wie sie „Hakka“, so entstand schnell Vertrauen. Das Kolping Bildungswerk organisierte Deutschkurse. Wenn die Jugendlichen, wie es damals Yao Vang war, nicht mehr in die Schule gehen konnten, wurden sie privat unterrichtet. Vang fand mit Hilfe seiner Betreuerinnen bald einen Arbeitsplatz. Seine Frau Lao ist Hausfrau und sorgte sich vor allem um Haus und Kinder. Die traditionelle Arbeit der Hausfrau übernahm auch Cha Yeng. Sie ist vielen Gammertingern bekannt, weil sie kunstvolle Stickarbeiten macht oder Socken strickt. Wie früher in Laos, verkauft sie diese als Zubrot für die Familie. Xu Xiong kennen ebenfalls fast alle im Ort, weil er im Bauhof eine Anstellung bekam. Seine Kinder wurden hier geboren. Der Zweitälteste Yiha ist heute 34 Jahre alt, lernte nach der Schule Industriemechaniker und arbeitet heute als Werkzeugschleifer und hat drei Kinder. Seine Frau, ebenfalls eine Hmong, hat er bei einer Hochzeit im französischen Troyes kennengelernt. Sie lernte schon in der Schule Deutsch, lebte sich hier schnell ein und arbeitet in Teilzeit. Wenn man ihn fragt, wo er herkommt, sagt er: „Ich bin Deutscher, sehe nur ein bisschen anders aus“.

Die ältere Generation hoffte noch, dass die Hmong Ehepartner untereinander finden. Doch Yiha Xiong steht für die neue Generation der Hmong, ein Teil seiner Geschwister ist mit Deutschen verheiratet. Die Tradition und Geschichten wollte man weitergeben, lebt sie auch innerhalb der Familien. Für Yiha war es am Anfang schwer, zwischen den beiden Kulturen zu leben: „Wir hatten strenge Eltern mit hohen Erwartungen und durften vor allem abends nicht lange draußen bleiben“, sagt er. Heute sieht er die positiven Seiten der beiden Kulturen.

Sicherheit im Schwäbischen

Er kann die Sprache seiner Vorfahren noch, aber im Deutschen und Schwäbischen fühlt er sich sicherer. Cha Yeng hingegen fällt die deutsche Sprache noch schwer. Ihre erste Erinnerung an Deutschland sind „Kälte“ und „Schnee“. „Jetzt“, so Yeng, ist es okay, aber die Sehnsucht bleibt“. Sie war bereits Christin als sie nach Deutschland kam. In Gammertingen lud sie mit Say Keu Lao zu Bibelstunden ein. 1995 ließen sich dann gut 50 Hmong taufen. Die Erwachsenen in der Lauchert, denn dies entspricht der baptistischen Tradition der Hmong-Christen. Zusammen mit den Kindern, die von Anfang an den Religionsunterricht besuchten, praktizieren sie heute den Glauben, wie er in der Landeskirche gelebt wird. Zudem treffen sich einige Hmong regelmäßig im Gemeindehaus, um in der Bibel in ihrer Sprache zu lesen und gemeinsam zu singen. Es gab anfangs einen praktischen Grund, die Nähe zu suchen, denn für die Hmong ist es traditionell wichtig, ihre Toten gut der Ewigkeit zu übergeben, so Yao Vang: „Hier können wir sie richtig beerdigen.“

Pfarrer Deißinger ist überzeugt: „Sie bereichern das Gemeindeleben und den Dialog zwischen verschiedenen Traditionen und Kulturen.“