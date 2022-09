Hubertusmesse in Mariaberg

Das Hoffest auf der Mariaberger Landwirtschaft findet nach zweijähriger Corona-Pause am Sonntag, 9. Oktober, in Gammertingen-Mariaberg, Riedäcker 1, statt. Das Programm startet um 10 Uhr. Den Abschluss bildet in diesem Jahr um 17 Uhr die Feier der Hubertusmesse mit der Jagdhornbläserkameradschaft Eningen unter Achalm und Bezirksbauernpfarrer und Leiter der Verbundkirchengemeinde Gammertingen-Trochtelfingen, Ekkehard Roßbach. Der Eintritt ist frei.

Jagdhörner waren ursprünglich als Signalhörner gedacht, die mit ihren Rufen weite Strecken in Wäldern überbrücken mussten. Passend zum Prunk der barocken jagdlichen Hofhaltung entstanden die sogenannten Jägermessen oder Hubertusmessen, die mit diesen Parforce-Hörnern gestaltet wurden. Es wurde eine, auf die Hörner abgestimmte musikalische Messeliturgie erschaffen.

Als eine der ersten Bläsergruppen, die sich der Darbietung dieser Messen verschrieben haben, entstand im Jahr 1970 die Es-Horn-Gruppe der Jagdhornbläserkameradschaft Eningen. Sie ist seither durchgehend als Parforce-Horn-Bläsergruppe aktiv und damit eine der ältesten und traditionsreichsten Parforce-Horn-Bläsergruppen in Baden-Württemberg.