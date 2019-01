Hoteltester spricht beim Gammertinger Neujahrsempfang

Seit fast zwei Jahrzehnten ist es in Gammertingen zur Tradition geworden, im historischen Schlosssaal den Jahresbeginn gemeinsam mit der Bürgerschaft, mit engagierten Vertretern und Gästen aus der Wirtschaft, dem Ehrenamt und dem kommunalpolitischen, kulturellen sowie sozialen Bereich mit einer Jahresbegegnung zu beginnen – und dabei das Gespräch miteinander zu suchen. Der Gemeinderat und Bürgermeister Holger Jerg laden deshalb wieder am Jahresbeginn alle Bürger Gammertingens zum traditionellen Neujahrsempfang am Samstag, 19. Januar, um 19.00 Uhr in den historischen Schlosssaal des Rathauses ein.

Bürgermeister Holger Jerg engagiert neuen Gastredner

Bürgermeister Jerg hat deshalb bereits schon in der letzten Ausgabe des kommunalen Amtsblattes die formelle Einladung auf den dritten Januar-Samstagabend, also dem Samstag kommender Woche, ausgesprochen. Unerwartet ist es nun dieser Tage allerdings zu einem kurzfristigen Wechsel beim angekündigten Festredner und der Musik gekommen.

Ursprünglich vorgesehen war, dass der Europaabgeordnete Romeo Franz sowie sein bekanntes Jazz-Ensemble, die erst im Sommer 2018 beim Gammertinger „Jazz vor dem Schloss“ gespielt haben, den kommenden Neujahrsempfang mitgestalten sollten. Durch unerwartete familiäre Gründe musste nun Romeo Franz am Dreikönigswochenende absagen. Allerdings ist es Bürgermeister Jerg trotz der terminlichen Enge gelungen, für den Neujahrsempfang 2019 dennoch für einen adäquaten Ersatz, sowohl beim Gastredner als auch der musikalischen Umrahmung, zu sorgen.

Deutschlands bekanntester Hotel-Tester und Coach Michael Bauer wird beim Gammertinger Neujahrsempfang als Dienstleistungsexperte mit Leidenschaft über die Herausforderung unserer Gesellschaft und vor allem der Wirtschaft sprechen. Seit mehr als 30 Jahren berät der in Böblingen wohnende Experte zahlreiche Unternehmen bei der Steigerung der Dienstleistungsqualität. Dabei entwickelt er für namhafte Unternehmen Konzepte und Trainingsprogramme, um einen Kulturwandel in deren Dienstleistungsprozessen herbeizuführen.

Kurzfristig für den musikalischen Teil sind zwei bekannte Gammertinger Musiker eingesprungen, die bereits vor Jahren mehrfach mit ihrer Formation „True Calling“ schon den Neujahrsempfang begleitet haben. Gianni Ulmer und Markus Daikeler werden als Gesangs- und Gitarrenformation den Abend musikalisch umrahmen.

Allerdings wird im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs wieder das gemeinsame Gespräch engagierter Bürger, Unternehmer, Vertreter von Organisationen, Kommunalpolitik, Behörden und Ehrenamt im Vordergrund stehen. Die Gemeinderäte und der Bürgermeister sind deshalb sehr gespannt auf die Einstimmung ins neue Jahr und freuen sich auf viele schöne Gespräche beim Neujahrsempfang.