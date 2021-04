Hoffen, dass der Arzt kommt: Nicht nur das Abi soll für den Studienplatz entscheidend sein

Das Land Baden-Württemberg vergibt ab dem bevorstehenden Wintersemester jährlich 75 zusätzliche Plätze an Medizinstudenten, die sich verpflichten, später mindestens zehn Jahre lang als Hausarzt auf dem Land zu arbeiten („Landarztquote“). Dafür sollen noch Gebiete mit besonderem Bedarf festgelegt werden – anhand von Daten der Kassenärztlichen Vereinigung. „Sofern mehrere Bedarfsgebiete vorhanden sind, trifft die zuständige Stelle die Entscheidung darüber, wo die oder der Verpflichtete ihre oder seine hausärztliche Tätigkeit aufnehmen soll“, schreibt das Sozialministerium auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die Zuteilung erfolge unter der Berücksichtigung etwaiger Ortswünsche und persönlicher Lebensverhältnisse. Im akademischen Jahr 2020/21 standen an den staatlichen Hochschulen im Land gut 1600 Studienplätze in der Medizin zur Verfügung. In den vergangenen Jahren hatte es durchschnittlich etwa 1400 Absolventen der Humanmedizin gegeben. Bayern hatte die Landarztquote bereits zum Wintersemester 2020/21 eingeführt. Auf 103 Studienplätze bewarben sich 685 Interessenten. Bislang hat keiner der 103 Studenten sein Studium abgebrochen.