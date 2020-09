Hochbeete sollen das Bewusstsein für gesunde Ernährung und regionale Produkte fördern

Die Grundschule im Gammertinger Ortsteil Feldhausen hat von der Volksbank Hohenzollern zwei Hochbeete geschenkt bekommen.

Die Schüler werden im Laufe des kommenden Schuljahres in einem Schulgartenprojekt verschiedene Dinge anpflanzen. Ein Hochbeet besteht aus einem Bausatz im Format 120 mal 80 mal 60 Zentimeter, komplett bestückt mit Blumenerde und verschiedenen Sämereien, mit denen unterrichtsbegleitend zum Beispiel Kürbis, Oregano, Thymian oder Radieschen angebaut werden können. „Ziel ist es, bei den Mädchen und Jungen frühzeitig ein Bewusstsein für gesunde Ernährung und regionale Produkte zu fördern“, schreibt die Grundschule in einer Pressemitteilung. Über die praktische Beschäftigung mit dem Hochbeet könnten die Kinder mit allen Sinnen Lebensmittel wahrnehmen und sie beim Wachsen und Gedeihen beobachten. Die Kinder erhielten so die Gelegenheit, Pflanzen in ihrer Entwicklung von der Keimung bis zur Ernte zu beobachten. „Sie gewinnen praktische Kenntnisse über Pflanzen und ihre Lebensgrundlagen. Bei der Pflege lernen sie außerdem, individuelle Verantwortung zu übernehmen.“