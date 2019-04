Hillus Herzdropfa bescheren Louis ein unvergessliches Erlebnis

Auf Einladung der Narrenzunft Tischles-Rucker ist das Comedy-Duo „Hillus Herzdropfa“ am Samstagabend zum zweiten Mal im Gammertinger Ortsteil Kettenacker aufgetreten. Hillu Stoll und Franz Auber brachten im Bürgersaal ihr Programm „Menü Dopplet gmobblet“ auf die Bühne. Der Erlös der Veranstaltung soll eine weitere Maskenfigur finanzieren, die zur Kettenacker Fasnetsgeschichte gehört: die von Attila, dem Hunnenkönig.

Alfons Schaupp, Vorsitzender der Narrenzunft, hatte „Hillus Herzdropfa“ schon einmal engagiert. Mit dem herrlich schrägen, urschwäbischen Duo gab es auch am Samstag erneut eine Lachgarantie im Bürgerhaus. Für den achtjährigen Louis Schmid aus Aichelau erfüllte sich an dem Abend ein großer Wunsch, denn seine Großeltern Hans und Rita Schmid nahmen ihren Enkel mit zu dem unterhaltsamen Auftritt. Da es keine Platzreservierung gab, kamen Schmids frühzeitig genug, um in der ersten Reihe Platz zu nehmen. Immer wieder war das herzliche Lachen des Jungen zu hören. Und als er zum Abschluss für ein Foto mit dem Duo auf die Bühne durfte, wurde sein Abend endgültig zu einem unvergesslichen Ereignis.

Bekannte und neue Figuren

Das Programm war gespickt mit Geschichten des Traumpaars „vo dr Alb raa“. Dafür schlüpften Stoll und Auber immer wieder in verschiedene Rollen, mit denen sie gut zwei Stunden lang das Publikum unterhielten und auch immer wieder überraschten – deftig-schwäbisch und immer bruddelnd. Das bekannte Paar Maddeis und seine Lena, die sich als bekennende grüne Bulldog-Verachterin mit voller Überzeugung auf den roten Schlepper setzt, war ebenfalls Bestandteil der Comedy.

Neue Figuren waren beispielsweise zwei Rockerbräute: Bea und ihre nicht ganz so schnelle Freundin in Minirock und Lederjacke, deren Lover selbstverständlich eine Harley-Davidson fahren. Neu zu sehen waren außerdem die Gourmet-Köche Franz de la Sauce und Hillu a la Carte, die wortreich, mit starker Mimik und im entsprechenden Outfit starke Bühnenpräsenz zeigten. Auch seine Gesangskünste stellte das Duo unter Beweis, denn Maddeis hatte ein Lied für seine Lena gedichtet – ein Loblied auf den friedlichsten und schönsten Ort schlechthin, nämlich das Bett.

„Beim Versuch, hochdeutsch zu sprechen, tut nach 15 Minuten d’Gosch nemme mit“, erklärt Hillu. „Hillus Herzdropfa“ funktioniert aber ohnehin nur auf Schwäbisch. Dafür gab es am Anfang Hillus „Schwäbisch-Schnell-Sprachkurs“ – einfach herrlich!