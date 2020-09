Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Spatenstich hat die diakonische Einrichtung Mariaberg aus Gammertingen am vergangenen Montag zu einem Handwerkerfest in den Rohbau des neuen Wohnprojektes für Menschen mit Behinderung in der Eugenstraße in Bitz eingeladen. Der Übergang von den Rohbauarbeiten zum Innenausbau der Gebäude, der unter normalen Umständen mit einem klassischen Richtfest gewürdigt wird, wurde nun, unter Einhaltung strikter Hygiene- und Abstandsregeln, in kleinem Rahmen mit Vertretern der am Bau beteiligten Firmen sowie des Vereins Mariaberg und wenigen weiteren geladenen Gästen gefeiert.

Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm dankte den Handwerkern und Bauarbeitern: „Beim Spatenstich konnte sich hier außer dem Architekten noch niemand so recht vorstellen, was einmal entstehen wird. Heute erkennen wir sehr genau, wie die Menschen mit Behinderung hier leben werden. Ein herzliches Dankeschön an alle Bauarbeiter, Handwerker, Ingenieure und wer sonst noch im Einsatz war. Ein Dank an die Nachbarn, und die Gemeinde, die die Baustelle so geduldig ertragen. Schon gestern waren viele Interessierte in Einzelführungen hier, um für sich oder Angehörige das neue Wohnangebot anzuschauen. Das freut uns sehr und wir erwarten ungeduldig die Eröffnung im Frühjahr 2021.“ Ein Segensspruch von Mariabergs Vereins- und Verwaltungsratsvorsitzenden Dekan i.R. Klaus Homann beendete danach den formalen Rahmen. Im Anschluss wurden die Gebäude von Bürgermeister Hubert Schiele und rund 25 weiteren Gästen besichtigt.

Auf der Grundlage der Bedarfsplanung des Landkreises Zollernalb erstellt Mariaberg in der Eugenstraße das Wohnangebot für 24 Menschen. Es entstehen vier Wohnungen für jeweils vier Menschen mit Behinderung, drei Wohnungen für jeweils zwei Menschen mit Behinderung sowie zwei Einzelwohnungen. In den Wohnungen können Menschen mit unterschiedlichem Assistenzbedarf leben. Alle Bewohner gehen einer Tagesstruktur nach. Von Bitz aus sind die entsprechenden Angebote für Menschen mit Behinderung im Zollernalbkreis oder in Mariaberg gut zu erreichen. Jede Wohnung verfügt über eine Küche und einen Wohn-Essbereich. Maximal zwei Personen teilen sich ein Bad, das zum Schutz der Privatsphäre über einen Vorflur erschlossen ist. Die Häuser sind barrierefrei über Laubengänge und einem Aufzug zugänglich und miteinander verbunden. Die Zimmer können von den Menschen mit Behinderungen selbst oder mit Unterstützung gestaltet werden.

Das Bauvorhaben hat ein Volumen von rund 3,6 Millionen Euro. Das Projekt wird mit rund 247 000 Euro durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und durch den KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) mit rund 1,07 Millionen Euro unterstützt. Der Rest wird aus Eigenmitteln Mariabergs finanziert. Die Fertigstellung des Wohnprojektes ist für April 2021 geplant.