Hechinger Polizei ermittelt Einbruchstrio

Die Polizei hat in Hechingen drei Tatverdächtige zu nächtlichen Einbrüchen ermittelt, und die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft angeordnet.

Am Wochenende verübten zunächst unbekannte Täter mehrere Einbrüche im Stadtgebiet. Diese wurden bei der Polizei am Montag angezeigt. Davon betroffen war eine Flaschnerei in der Reichenbachstraße. Hier verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Gebäude. Dort entwendeten die Unbekannten Einbruchswerkzeuge. Damit verübten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Einbruchsdelikte in eine Apotheke, bei einem Tierzubehörgeschäft und in ein Autohaus. Aus der Apotheke wurde ein schwerer Tresor ins Freie gebracht, den die Täter versuchten aufzuwuchten. Auch der Tresor in dem Tierzubehörgeschäft hielt den Aufbruchsversuchen der Täter stand.

In der Nacht zum Montag gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers einen Renault Clio mit französischer Zulassung im Bierweg. Das Fahrzeug wurde von zwei 22- und 24-jährigen Personen aus dem Kosovo und einem 33-jährigen Mann aus Montenegro benutzt. Zwei von den drei festgestellten Männern hielten sich zu Besuch in Hechingen auf. Im Fahrzeug wurden Einbruchswerkzeuge festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war von den Einbrüchen in Hechingen jedoch noch nichts bekannt.

Wie sich dann am Montagmorgen herausstellte, war der Pkw nicht mehr versichert und auch nicht zugelassen. Zwischenzeitlich waren auch die Einbrüche in die Firmen bekanntgeworden. Die im Fahrzeug aufgefundenen Einbruchswerkzeuge stammten eindeutig aus dem Einbruch in die Flaschnerei in der Reichenbachstraße.

Damit ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen die in der Nacht kontrollierten Personen. Zwei von ihnen wurden in einer Wohnunterkunft angetroffen und vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen erließ der Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen Haftbefehl gegen die Beschuldigten. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Der dritte Tatverdächtige befindet sich noch auf freiem Fuß. Sein Aufenthaltstort ist derzeit nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Verdacht des Bandendiebstahls dauern an.